Ночью оккупанты обстреляли Вышгородский район: в Киевской ОВА сообщили детали "прилетов"

Ночью 25 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской области. россияне атаковали одну из общин Вышгородского района.

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба. В Вышгородском районе зафиксировали 2 вражеских "прилета".

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Последствия вражеского обстрела

К счастью, жертв и пострадавших в результате ракетного удара нет. Также нет пожаров и разрушений.

По состоянию на утро идет обследование территории, по которой россияне нанесли ракетный удар.

Алексей Кулеба объяснил, что взрывы, которые слышали жители других районов, – это звуки работы ПВО. Глава ОВА призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытии в случае объявления сирен.

Беспокойная ночь в Украине

Около 2:16 в Кривом Роге раздались взрывы. Глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил об обстреле из реактивной системы залпового огня "Торнадо". Оккупанты накрыли Металлургический район кассетными боеприпасами.

Впоследствии взрывы прогремели и в Киевской области. Атаке предшествовали сообщения белорусских партизан о запуске ракет с территории Гомельской области, поэтому, вероятно, именно эти ракеты попали по Вышгородскому району.

Около 3:25 взрывы прогремели и в Николаеве. Впоследствии сообщения об атаке начали поступать и из Харькова.

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