Массированный ракетный обстрел: на Киевщине рассказали о жертвах и разрушениях после прилетов

Российские военные в понедельник, 10 октября, обстреляли Киевскую область. Жертвой обстрелов Киевщины стал один человек.

О последствиях обстрелов в Киевской области рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он сообщил, что в результате обстрела в Киевской области пострадали 10 человек, еще 1 человек погиб.

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В Киевской области пострадали 10 человек

Глава полиции в Киевской области Андрей Небитов сообщил, что в Обуховском районе ранены 6 человек, один с тяжелым ранением ноги. Также на Обуховщине разрушены или повреждены 23 частных дома.

Андрей Небитов отметил, что в Вышгородском районе двое пострадавших, но состояние их удовлетворительное. Там повреждены 8 домов,

В Броварском районе под завалами обнаружили тело 31-летнего погибшего мужчины. Еще один человек ранен. В результате обстрелов в Броварском районе уничтожен объект частной инфраструктуры.

Алексей Кулеба сообщил, что во время воздушной тревоги, которая длилась более 5 часов, в Киевской области повреждены 2 объекта критической инфраструктуры, около 30 жилых домов, одно административное здание и склад частного предприятия.

Массированные ракетные удары: что известно

Российские военные утром 10 сентября нанесли массированный ракетный удар по регионам Украины, в том числе и Киевщине. Всего под огнем врага, как рассказали в полиции, оказалось 14 областей.

По всей Украине в результате обстрелов погибли 11 человек. Еще 64 – травмированы. В ГСЧС подтвердили смерть шести человек в результате ракетного удара по Киеву, информирует Суспільне. Спикер ГСЧС Светлана Водолага заявила, что известно о 50 пострадавших.

Россия использовала 84 крылатых ракеты и 24 беспилотника, из которых 13 – иранские "Шахид-136". Украинским подразделениям ПВО удалось уничтожить 56 целей.

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