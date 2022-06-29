Уничтожают так же, как и Северодонецк: россияне стреляют по Лисичанску кассетными снарядами

Оккупанты ведут наступление на Лисичанск в Луганской области. Враг обстреливает город кассетными боеприпасами. В больницы продолжают доставлять людей, получивших ранения.

О чрезвычайно сложной ситуации в городе рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он отметил, что ранения у 20 человек – очень серьезные.

К теме Россияне уже подбираются к самому Лисичанску, – советник главы МВД о ситуации на Донбассе

Серьезные травмы получили люди, которые пришли за водой

В Краматорск госпитализировали троих местных жителей, которые просто пришли пополнить запасы воды. В Днепре медики помогают 2 детям – 14 и 15 лет, которые тоже были в очереди за водой 27 июня.

Еще несколько лисичан доставили во Львов. Повреждения у травмированных – в большинстве тяжелые.

Ситуация в Лисичанске напоминает Северодонецк

Сергей Гайдай сравнил нынешнюю ситуацию в Лисичанске с тем, что раньше было в Северодонецке. В начале штурма областного центра загорался дом за домом.

Однажды в Северодонецке, когда они не могли в течение долгого периода продвинуться дальше, выпустили по одному из перекрестков города около 200 снарядов из разных видов вооружения, превратив в пепел несколько домов,

– рассказал Гайдай.

Смотрите фото Лисичанска после обстрелов / Фото Сергея Гайдая:

Ситуация в Лисичанске: последние новости

В Генштабе ВСУ говорят, что враг ведет активное наступление на Лисичанск. Россияне хотят сначала полностью оцепить Лисичанск, а затем взять под контроль.

Это ранее подтвердил и советник главы МВД Виктор Андрусив. Он отметил, что оккупанты уже находятся на подступах к городу. Это сейчас – самая горячая точка на фронте.

27 июня россияне обстреляли очередь людей, просто стоящих за водой. 8 человек погибли, еще более 20 получили ранения.

Только за последние дни в городе разрушены 2 моста, 3 насосных станции и автомобильный тоннель.

Смотрите в видео: Пентагон рассказал о действиях ВСУ на Донбассе