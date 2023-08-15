Обстрел Львовщины: 15 пострадавших, самому молодому – 10 лет
Источник:Львовская ОВА
Утром 15 августа россияне нанесли очередной массированный ракетный улар по Украине, в частности по Львовщине. В результате вражеской атаки в области пострадали 15 человек.
Об этом на брифинге рассказал председатель Львовской ОВА Максим Козицкий. В результате атаки 5 человек оказались в больницах.
Обратите внимание Ударная волна была невероятная, – Садовый рассказал детали ракетных обстрелов Львова.
В каком состоянии прострадавшие
Самому младшему среди пострадавших в результате ракетной атаки по Львовской области 10 лет. Самой старшей потерпевшей – 72. К счастью, жертв нет.
Глава ОВА также рассказал, что среди госпитализированных пострадавших нет людей в тяжелом состоянии, поэтому их жизни ничего не угрожает.
К счастью, погибших нет, но 15 человек получили травмы, среди них 10-летний ребенок. 5 травмированных госпитализированы, людей в тяжелом состоянии между ними нет. Состояние еще 5 оценивают как легкое,
– рассказал Козицкий.
Позже глава ОВА уточнил, что у большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон ударной волной. В результате атаки повреждены 40 жилых домов, 20 из которых в Железнодорожном районе Львова.
Главное о массированной атаке 15 августа
Ночью и утром 15 августа враг нанес массированный удар по Украине. Под ударом оказались области в разных регионах. Кроме Львовщины оккупанты атаковали ряд других населенных пунктов.
- В Луцке российская ракета попала в промышленное предприятие, в результате чего погибли 3 человека. Еще 3 человека пострадали;
- В Ивано-Франковской области обломки ракет повредили частные дома в Коломыйском районе;
- В Днепре россияне повредили предприятие, в результате чего пострадали 2 человека. Также поврежден детский спортивный комплекс;
- Под ударом оказался город Смела Черкасской области. Там оккупанты атаковали медучреждение и повредили системы водо- и теплоснабжения. Часть города без воды;
- В Запорожье оккупанты атаковали стадион гимназии, повреждены здание учебного заведения, жилые дома и детсад;
- В Краматорске Донецкой области россияне попали в продуктовый склад, в результате чего погиб 1 человек и еще 1 пострадал.