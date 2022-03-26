Обстрелы во Львове: в одной из школ разбило окна от ударной волны
В одной из школ Львова, которая расположена возле места взрыва, разбило окна от ударной волны.
Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовый.
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По его словам, школа расположена рядом с объектом, в который попали вражеские ракеты. К счастью, никто не пострадал.
Я в одной из львовских школ, которая находится недалеко от объекта, куда попали ракеты. Окна вылетели, но люди все живы,
– прокомментировал Андрей Садовый.
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Россияне дважды бомбили Львов
В 16:51 Андрей Садовый сообщил, что по Львову прилетели ракеты. Как оказалось, россияне попали в один из промышленных объектов, где хранили горючее. Через некоторое время, в 19:05, оккупанты нанесли еще один удар по Львову. К слову, второй обстрел произошел за несколько минут до выступления Джо Байдена в Варшаве.
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