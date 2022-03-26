Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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За його словами, школа розташована поруч з об’єктом, у який влучили ворожі ракети. На щастя, ніхто не постраждав.

Я в одній з львівських шкіл, яка знаходиться неподалік об’єкту, куди влучили ракети. Вікна повилітали, але люди всі живі, – прокоментував Андрій Садовий.

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Росіяни двічі бомбили Львів

О 16:51 Андрій Садовий повідомив, що по Львові прилетіли ракети. Як виявилося, росіяни влучили в один з промислових об’єктів, де зберігали пальне. Через деякий час, о 19:05, окупанти завдали ще один удар по Львову. До слова, другий обстріл відбувся за кілька хвилин до виступу Джо Байдена у Варшаві.

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