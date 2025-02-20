Можно добраться на бронированных машинах: какие населенные пункты обстреливают

Харьков ночь пережил довольно громко из-за шума беспилотников, однако ударов не было. Накануне и утром враг нанес плотные обстрелы по области.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала отметила, что больше всего враг обстреливает Купянский район. Город и окружающие населенные пункты продолжают систематически уничтожать. За 19 февраля в результате обстрелов Купянского района погибли два человека, еще пятеро получили ранения.

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Кроме того, есть десятки разрушенных домов. Из-под завалов и в дальнейшем достают тела погибших.

Обстрелы не утихают

"Вчерашнее утро началось с четырех ударов дронами, потом – в 12 часов беспилотник, в 13 часов снова атака дроном, в 14:50 – КАБ, в 15 – еще один КАБ, который унес жизнь мужчины. После этого – обстрелы в 18 часов, а затем с 20 до 23 часов. Среди раненых – двое полицейских, которые помогали эвакуировать людей", – отметила Анна Черненко.

Она добавила, что пострадавшие – преимущественно гражданские. В Купянске-Узловом тяжело ранены два человека в возрасте 70 и 63 года.

В Ольховатке – новая охота на людей с помощью дронов, ранены двое мужчин. В результате ударов по жилым домам есть погибшие: в одном случае КАБ попал прямо в дом, в другом – обстрел из РСЗО "Ураган". Ракета попала в дом, повлекшая гибель человека,

– сказала Черненко.

Несмотря на обстрелы, 19 февраля полицейские эвакуировали из Купянщины семь человек – из Куриловской, Кондрашевской и Купянской громад.

"Полицейские эвакуируют на бронированных машинах, потому что иначе не добраться – их атакуют FPV-дроны, и они становятся мишенью. Волонтеры также продолжают спасать людей. Это еще более опасная работа, чем та, о которой мы говорили осенью. По эвакуации, напоминаю: обратиться можно по номеру 102", – сказала Анна Черненко.

Почему люди отказываются от эвакуации

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отметил, что на левом берегу, то есть в зоне наибольшей опасности, сейчас остается 120 человек. Более сотни жителей живет в условиях крайней опасности и пока не хочет покидать дома. На правом берегу остается 1500 жителей.

"Думаю, что после вчерашних массированных обстрелов с применением всего спектра вооружений – FPV-дронов, КАБов, ФАБов и авиации – больше людей обратится за помощью для эвакуации. Сейчас на местах остаются преимущественно те, кто уже фаталистически воспринимает свою судьбу. Трудно прогнозировать их дальнейшие действия, но хочется верить, что удастся убедить их уехать", – отметила Черненко.

По словам городского головы Харькова Игоря Терехова, в городе сейчас находится 280 000 внутренне перемещенных лиц. Это люди, которые эвакуировались не только из Харьковской, но и из Донецкой и других областей. Для переселенцев работают гуманитарные хабы, где оказывают помощь, консультируют по вопросам документов и обеспечивают самым необходимым.

Многие люди уже эвакуировались, причем не один, а два или более раз, и потом возвращались. Они на собственном опыте убедились, как трудно быть внутренне перемещенным лицом. Но эта волна эвакуации еще сложнее, еще жестче из-за условий, в которых приходится жить,

– отметила Анна Черненко.

Корреспондентка объяснила, что главная причина, по которой многие остаются, – это финансовые трудности. У людей нет ресурсов для эвакуации, потому что все сбережения уже исчерпаны. Вторая причина – отличие условий проживания.

Дома, даже под обстрелами, они имеют свой частный дом, огород, привычную среду. Зато эвакуация означает жизнь в общежитиях, шелтерах или санаториях. Но самый главный фактор – психоэмоциональное состояние. Оно обостряет и без того сложную финансовую ситуацию,

– отметила Черненко.

Российская пропаганда распространяет мифы о так называемых "ждунах", которые остаются ждать оккупантов. Анна Черненко отметила, что на самом деле люди находятся в отчаянии, поскольку пережили оккупацию, радовались освобождению, вернулись домой – и теперь им очень трудно снова оставлять все. Именно нехватка средств и эмоциональная истощенность – две основные причины, по которым люди остаются под постоянными обстрелами.

Какова ситуация в других районах Харьковской области

Под ударами также находится Дергачевский район, в частности Слатино.

Это населенный пункт, который мы каждый раз с радостью показывали, когда он восстанавливался, когда презентовали что-то новое, то, что удалось отстроить. Но сегодня в 10:40 произошел удар КАБами, в результате которого серьезно повреждены более десятка частных домов,

– сказала Анна Черненко.

Пострадала и энергетическая инфраструктура. По сообщению местных властей, половина жителей Слатино осталась без электроснабжения. Сейчас на местах работают коммунальщики.

Золочевская громада также подверглась ударам этим утром. Около 10:30 – 10:45 по ней выпустили пять КАБов. Пострадали три села и их окрестности: Светличное, Сосновка, Барановка. 20 февраля по Золочевской громаде было совершено уже 50 авиаударов.