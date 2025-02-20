Кореспондентка з Харкова Анна Черненко в ефірі 24 Каналу зазначила, що найбільше ворог обстрілює Куп'янський район. Місто та навколишні населені пункти продовжують систематично знищувати. За 19 лютого внаслідок обстрілів Куп'янщини загинули двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

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Крім того, є десятки зруйнованих будинків. З-під завалів і надалі дістають тіла загиблих.

Обстріли не вщухають

"Учорашній ранок розпочався з чотирьох ударів дронами, потім – о 12-й годині безпілотник, о 13-й годині знову атака дроном, о 14:50 – КАБ, о 15-й – ще один КАБ, який забрав життя чоловіка. Після цього – обстріли о 18-й, а потім із 20-ї до 23-ї години. Серед поранених – двоє поліцейських, які допомагали евакуювати людей", – зазначила Анна Черненко.

Вона додала, що постраждалі – переважно цивільні. У Куп'янську-Вузловому тяжко поранені двоє людей віком 70 і 63 роки.

У Вільховатці – нове полювання на людей за допомогою дронів, поранено двох чоловіків. Внаслідок ударів по житлових будинках є загиблі: в одному випадку КАБ влучив прямо в оселю, в іншому – обстріл із РСЗВ "Ураган". Ракета влучила в будинок, спричинивши загибель людини,

– сказала Черненко.

Попри обстріли, 19 лютого поліцейські евакуювали з Куп'янщини сімох людей – із Курилівської, Кіндрашівської та Куп'янської громад.

“Поліцейські евакуюють на броньованих машинах, бо інакше не дістатися – їх атакують FPV-дрони, і вони стають мішенню. Волонтери також продовжують рятувати людей. Це ще небезпечніша робота, ніж та, про яку ми говорили восени. Щодо евакуації, нагадую: звернутися можна за номером 102", – сказала Анна Черненко.

Чому люди відмовляються від евакуації

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що на лівому березі, тобто в зоні найбільшої небезпеки, зараз залишається 120 людей. Понад сотня мешканців живе в умовах крайньої небезпеки й поки що не хоче залишати домівки. На правому березі залишається 1500 мешканців.

"Гадаю, що після вчорашніх масованих обстрілів із застосуванням усього спектра озброєнь – FPV-дронів, КАБів, ФАБів та авіації – більше людей звернеться по допомогу для евакуації. Нині на місцях залишаються переважно ті, хто вже фаталістично сприймає свою долю. Важко прогнозувати їхні подальші дії, але хочеться вірити, що вдасться переконати їх виїхати", – зазначила Черненко.

За словами міського голови Харкова Ігоря Терехова, у місті зараз перебуває 280 000 внутрішньо переміщених осіб. Це люди, які евакуювалися не лише з Харківщини, а й із Донеччини та інших областей. Для переселенців працюють гуманітарні хаби, де надають допомогу, консультують із питань документів та забезпечують найнеобхіднішим.

Багато людей вже евакуювалися, причому не один, а два чи більше разів, і потім поверталися. Вони на власному досвіді переконалися, як важко бути внутрішньо переміщеною особою. Але ця хвиля евакуації ще складніша, ще жорсткіша через умови, в яких доводиться жити,

– зазначила Анна Черненко.

Кореспондентка пояснила, що головна причина, через яку багато хто залишається, – це фінансова скрута. У людей немає ресурсів для евакуації, бо всі заощадження вже вичерпані. Друга причина – відмінність умов проживання.

Вдома, навіть під обстрілами, вони мають свій приватний будинок, город, звичне середовище. Натомість евакуація означає життя в гуртожитках, шелтерах або санаторіях. Але найголовніший фактор – психоемоційний стан. Він загострює й без того складну фінансову ситуацію,

– зазначила Черненко.

Російська пропаганда поширює міфи про так званих "ждунів", які залишаються чекати окупантів. Анна Черненко зауважила, що насправді люди перебувають у відчаї, оскільки пережили окупацію, раділи звільненню, повернулися додому – і тепер їм надзвичайно важко знову залишати все. Саме брак коштів та емоційна виснаженість – дві основні причини, через які люди залишаються під постійними обстрілами.

Яка ситуація в інших районах Харківської області

Під ударами також перебуває Дергачівщина, зокрема Слатине.

Це населений пункт, який ми щоразу з радістю показували, коли він відновлювався, коли презентували щось нове, те, що вдалося відбудувати. Але сьогодні о 10:40 стався удар КАБами, внаслідок якого серйозно пошкоджено понад десяток приватних будинків,

– сказала Анна Черненко.

Постраждала й енергетична інфраструктура. За повідомленням місцевої влади, половина мешканців Слатиного залишилася без електропостачання. Наразі на місцях працюють комунальники.

Золочівська громада також зазнала ударів цього ранку. Близько 10:30 – 10:45 по ній випустили п'ять КАБів. Постраждали три села та їхні околиці: Світличне, Соснівка, Баранівка. 20 лютого по Золочівській громаді було здійснено вже 50 авіаударів.