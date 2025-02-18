Армія Росії дуже близько по всій лінії фронту до міста Куп'янськ Харківської області. Про це пише 24 Канал із посиланням на начальника Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседіна.

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Ситуація складна

За словами начальника МВА, ситуація дуже складна.

Це стосується лінії фронту, безпекової ситуації, соціальної й критичної інфраструктури. Крім безпекової ситуації, зараз дошкуляють погодні умови,

– наголосив він.

Крім цього, у багатоквартирних будинках є перемерзання систем опалення, проте комунальники докладають зусиль для того, щоб усунути цю ситуацію. Глава МВА також вказав, що війська Росії активно застосовують безпілотники.

Ворог завдає ударів постійно та, на жаль, контролює логістичні шляхи та ускладнює забезпечення життєдіяльності громади.

Росіяни здійснили 55 атак на Покровському напрямку та 23 на Новопавлівському, зокрема біля Торецька та Часового Яру. У Генштабі також відстежили активність росіян у харківській області.