Массированные атаки на Новый год: разведка сообщила о готовности сил обороны
Украинские официальные лица все чаще выступают с заявлениями о возможном массированном обстреле на зимние праздники. Тем не менее, украинские силы обороны позволят нам отпраздновать Новый год.
Об этом в эфире 24 канала заявил представитель пресс-службы ГУР Андрей Юсов. Он убежден, что окупантов не остановят праздники, а наоборот могут стать поводом для обстрелов.
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Представитель Главного управления разведки Украины прокомментировал вероятность российских массированных обстрелов в новогоднюю ночь.
Если была атака иранскими дронами в христианский праздник День святого Николая, то почему не может быть в другой праздник, христианский, светский, мусульманский или любой другой,
– отметил Юсов.
Террористическая тактика
Андрей Юсов считает недавнее заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о ракетных атаках перед Новым годом вполне оправданным. Эти данные подтверждают и заявления украинских представителей сил обороны и разведки, ведь такова террористическая тактика страны-агрессорки.
"Это систематические акты устрашения и атаки на мирную инфраструктуру, которые являются частью геноцидной войны против украинцев. Вполне логично, что такие вещи могут продолжаться", - добавил представитель разведки.
Возможные обстрелы на Новый год: смотреть видео
Украина готова
Однако и Украина не молча наблюдает, а готовится и делает выводы, отметил Юсов. И после каждого подобного удара все эффективнее работают украинские энергетики, службы чрезвычайных ситуаций и силы обороны.
Что бы не случилось Новый год мы отпразднуем, а в новом году уже Украина будет праздновать, а не режим Путина,
– подытожил Юсов.
Подготовка новых массированных атак: последнее
- Украинцы опасаются, что россияне захотят испортить Новый год и усилят ракетный террор. Спикер Воздушных Сил рассказал, чего следует ожидать от окупантов накануне зимних праздников.
- В ВСУ убеждены, что ни Новый год, ни Рождество не будет тем, что усилит или удержит захватчиков.
- Массированные ракетные обстрелы стали одной из основных тактик россиян в войне против Украины. Однако специфика ракетных атак В последнее время изменилось.