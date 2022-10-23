В Николаеве выросло количество раненых после удара по детской площадке и домам
Источник:Николаевский областной совет
Российские террористы 23 октября нанесли кровавый удар по жилым домам Николаева. В результате обстрела выросло количество раненых.
После ракетного удара по Николаеву известно о 5 раненых. Сообщается, что трое раненых доставлены в больницу.
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В Николаеве в результате обстрела ранены 5 человек
Еще двум пострадавшим от обстрела России людям помощь оказали амбулаторно.
В результате обстрела разрушена пятиэтажка и значительно поврежден десятиэтажный жилой дом. Целью оккупантов также стала детская площадка, теплотрасса и десятки автомобилей.
Российские военные еще ночью атаковали Николаев ракетами С-300. Один из вражеских снарядов попал в пятиэтажку, в результате чего последний этаж разрушен до основания.
Также повреждения от взрыва получили соседняя 10-этажка и складское здание.
Враг ночью атаковал Запорожье
- Кроме Николаева, в ночь на 23 октября было неспокойно в Запорожье, которое россияне также терроризируют. Оккупанты тоже атаковали Запорожье зенитными ракетами С-300 и дронами-камикадзе.
- Для атаки областного центра россияне использовали "шахид". В результате попадания трех ракет с использованием ЗРК "С-300" в Запорожском районе повреждены частные дома и помещения школы.
- В субботу, 22 октября, Россия в очередной раз массово атаковала украинские города. Владимир Зеленский рассказал, что россияне выпустили по Украине почти 40 ракет. По данным президента, наша ПВО сбила большинство ракет.
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