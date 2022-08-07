"Выбьем российским трусам зубы на Юге": в ОП показали фото из обстрелянного Николаева

Почти каждый день россияне беспощадно обстреливают Николаев, разрушая его. Однако оккупанты непременно будут наказаны за свои преступления.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он также добавил фото из обстрелянного города.

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оккупанты заплатят за преступления

Андрей Ермак подчеркнул, что Николаев – украинский город свободных и сильных людей. После поражения на Юге оккупанты будут отвечать за свои преступления.

Николаев. Украинский город свободных и сильных людей. российские террористы и трусы заплатят за все, когда мы выбьем им зубы на Юге,

– подчеркнул Ермак.



Обстрелянный Николаев / Фото из телеграма Андрея Ермака

Обстрелы Николаева: последние новости

Весь день 6 августа российские захватчики били вдоль почти всей линии столкновения на границах Николаевской и Херсонской областей. В частности оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии поселок Березнеговатый – в результате обстрела известно по меньшей мере о 5 раненых. К сожалению, погибла пенсионерка.

В ночь на 6 августа россияне выпустили по Николаеву ракеты, повредив жилые дома. Всего в результате "прилетов" пострадали сразу 7 микрорайонов города. Два человека получили тяжелые ранения.

В ночь на 7 августа оккупанты обстреляли Николаев снова. Около 4 утра враг обстрелял промышленные предприятия в окрестностях города. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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