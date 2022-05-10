Обстрелы Николаевщины, Одессы и тяжелые бои в Донецкой области: как прошла ночь в регионах
Относительно спокойно ночь прошла во многих областях Украины, однако тяжелые бои были на Востоке. Также россияне обстреливали Юг.
Спокойно было на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Киевской и Черниговской, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской областях, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях. Об этом 24 канал сообщает со ссылкой на данные ОП из регионов.
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Харьковщина и Днепропетровщина
В Днепропетровской области ночью постоянные тревоги. Под утро россияне снова обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии. Задело несколько домов, но пострадавших нет. Подробную информацию о последствиях уточняют.
В Харькове ночь тоже была сравнительно спокойной. За сутки один человек пострадал в результате обстрелов в Слободском районе. Кроме того, оккупанты обстреливали Харьковский и Балаклейский районы, там 4 раненых.
В Циркунах погибли три человека, две женщины взорвались на растяжке. Изюм Продолжаются бои у Изюма.
Донетчина и Луганщина
- Самые трудные бои идут в Донецкой и Луганской областях. В последний эпицентр переместился в район Белогоровки между Попасной и Лисичанском.
- Россияне продолжают обстреливать Северодонецк и Лисичанск. Был "прилет" на Лисичанский НПЗ. Возник пожар площадью 360 квадратных метров.
- В Донецкой области идут тяжелые бои близ Лимана, в районе Марьинки и Новомихайловки. В Марьинке существуют значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
- Вечером и утром в Авдеевке были артиллерийские обстрелы и прямые попадания в многоэтажки. Ночью – два авиационных удара. Сейчас обстрелы продолжаются.
- Также оккупанты готовят по Торецку, поселкам Железное и Нью-Йорк. Вчера здесь сгорела одна из немногих исторических памятников – паровая мельница Петера Дикка, пережившая 2 мировые войны.
- В Мариуполе оккупанты провели акцию до 9 мая и развернули 300-метровую "колорадскую" ленту. Военные на "Азовстали" держатся.
Одесщина и Николаевщина
В Одессе были ракетные обстрелы. Россияне разрушили торговый центр и склад готовой продукции. Один человек погиб, 5 раненых привезли в больницу.
В Николаевской области всю ночь обстреливали поселок Первомайское. Погиб 81-летний житель и возник пожар, горели гаражи. Вечером обстреляли район села Белозвезда, ночью – села Галицыновской ОТГ. Оккупанты уничтожили 3 дома. Также вечером били по селу Баловно и по Широковской общине. Там вышла из строя электроподстанция.
Херсонщина
Захватчики устроили в области празднования 9 мая. Массовку создали сами оккупанты и актеры из Крыма и псевдореспублик. Днем и ночью в Херсонской области был слышен ряд взрывов. Самая горячая ситуация – в населенных пунктах, граничащих с соседними областями. В области есть десятки деревень и поселков, которые с первых дней войны остаются без света и воды.
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