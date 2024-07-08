Никополь подвергся мощному обстрелу: в городе четверо пострадавших

Вечером 7 июля российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали четыре человека.

Оккупанты постоянно обстреливают Никополь из артиллерии. Последствия вражеской атаки показал глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

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Россияне 7 июля обстреляли Никополь

В городе во время обстрела были повреждены многоквартирный и частные дома.

Все, что надо знать о россиянах и цели этих нелюдей в нашей стране. Они бьют по мирным городам и селам. За вечер в Никополе уже четверо пострадавших, среди которых 10-летний мальчик,

– написал Лысак.

В ОВА добавили, что среди пострадавших также трое женщин – 41, 64 и 81 лет. Они получили осколочные ранения и ожоги.

На одном из дворов произошел пожар, повреждены также хозяйственные постройки и теплицы.

Днем ранее, 6 июля, российские войска дважды атаковали спасателей в Никополе. Тогда специалисты ГСЧС Украины приехали тушить пожар, который возник после атаки. В результате первого попадания был поврежден пожарно-спасательный автомобиль. К счастью, спасатели успели перейти в укрытие.

Российские войска также ударили по Павлограду

Ночью 7 июля россияне били ракетами по Павлограду. Сергей Лысак рассказал, что обломками там было повреждено 4 частных дома.

К счастью, в Павлограде обошлось без жертв и раненых.