Ночью россияне били по украинским городам: в ответ получили "прилет" у Антоновского моста

В Украине ни одни сутки не проходят без российских обстрелов. Ночь 26 августа не стала исключением – неспокойно было во многих городах.

Однако взрывы раздавались не только в подконтрольных Украине территориях, сообщает 24 канал. Также ночью, вероятно, случился очередной "хлопок" на Антоновском мосту.

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россияне снова обстреляли несколько городов

По информации "єТривога", примерно в 00:37 в Бахмуте сообщили о взрывах. Однако в то время воздушной тревоги в Донецкой области не было.

Тогда же в местных телеграм-каналах сообщили и о взрывах на Днепропетровщине. Они прозвучали в Никопольском районе, который практически каждую ночь обстреливают россияне со временно оккупированной территории Запорожской области.

Ночь 26 августа не прошла без взрывов в Харькове. О них начали сообщать примерно в 2:00 – одновременно с первыми звуками сирен.

По информации Суспільне, в 3:39 взрывы прогремели и в Николаеве. В то время в области также была объявлена воздушная тревога.

А спустя примерно пол часа россияне, вероятно, обстреляли Синельниковский район Днепропетровщины. По словам местных жителей, там работала враждебная РСЗО.

Возле Антоновского моста, вероятно, произошел "прилет"

По состоянию на 4:30 официальной информации насчет всех этих взрывов не было. Поэтому неизвестно, что было причиной звуков – вражеские "прилеты" или работа систем ПВО.

Приблизительно в полночь местные жители начали сообщать в соцсетях о взрывах возле Антоновки на временно оккупированной россией Херсонщине.

По нашим данным вносятся поправки в численность российских войск на территории Украины,

– сообщил телеграм-канал "Оперативний ЗСУ".

Также сообщают, что возле Антоновского моста работает ПВО оккупантов. Однако успехов у нее нет.

В сети появилось видео с места происшествия. На нем четко слышны "прилеты". Однако пока точно неизвестно, была ли это работа ВСУ, ведь официальной информации от защитников пока нет.

В 5:00 25 августа в районе Антоновского моста также прогремели взрывы, после которых начался пожар. В ОК "Юг" подтвердили, что защитники в очередной раз ударили по переправе

Смотрите видео вероятной работы ВСУ по российским оккупантам:

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