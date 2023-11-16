Обстрелы и возможный блэкаут: готовы ли к зиме прифронтовые регионы

Россияне не оставляют попыток погрузить Украину в темноту и холод. Кампания массированных ракетных ударов по территории всей страны еще не началась, в то же время ежедневно страдают прифронтовые регионы.

Следовательно, возникает вопрос, готовы ли они к зиме и возможным атакам по энергоинфраструктуре. 24 Канал рассказывает, какая ситуация на Днепропетровщине, Запорожье и Донетчине.

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В Днепропетровской области готовятся к ухудшению ситуации

Так, Никопольская община практически каждый день оказывается под российскими обстрелами, пишет Днепр TV. Несмотря на это город продолжает жить, люди ходят на работу, работают магазины и ездит транспорт.

В июне враг подорвал Каховскую ГЭС. Следовательно, в городе и вокруг него исчезла вода. Для обеспечения жителей питьевой водой бурлили скважины, привозили артезианскую, а позже построили водопровод. В то же время горожане готовятся, что может ухудшиться ситуация не только с водой, но и теплом и электроэнергией.

Власть РВА готовится к разным сценариям войны этой зимой. В частности, обустраиваются пункты несокрушимости. Также местные власти работают над обеспечением бесперебойной связью.

Сейчас проверяется, есть ли обеспечение у операторов мобильной связи, то есть они должны обеспечить работу своего оборудования, если не будет электрического питания. Они докладывают, что такая работа будет обеспечена, но это нужно будет проверить,

– отмечает глава РВА Евгений Евтушенко.

По его словам, основными вариантами и методами подготовки являются как развертывание пунктов несокрушимости, и обеспечение объектов альтернативными источниками подачи электроэнергии.

Кроме того, в Никополе в домах индивидуальное отопление. Следовательно, сейчас местные власти работают над запуском тепла в заведения коммунальной собственности.

Евгений Евтушенко отметил, что говорится об учебных заведениях, государственных органах власти, местных органах самоуправления. В части из них уже работает отопление, а в части – готово к запуску.

Как готовятся к зимена Запорожье

Глава ОВА Юрий Малашко в эфире канала "Апостроф" заметил, что из прифронтовых населенных пунктов пытаются эвакуировать людей. Впрочем, есть те, кто продолжает оставаться в своих домах и не готов покидать их. Они, по словам высокопоставленного чиновника, получают всю необходимую гуманитарную помощь.

Вместе с международными гуманитарными организациями обеспечиваем сейчас подвоз твердого топлива, чтобы люди могли пережить эту зиму больше в тепле,

– добавил он.

Также глава ОВА отметил, что в регионе понимают, что зима будет тяжелой, ведь враг коварен. Следовательно, делают все возможное и невозможное, чтобы укрепить критическую инфраструктуру. Речь идет как о физической защите объектов, так и о создании мобильных огневых групп, чтобы поражать воздушные цели российских захватчиков.

В четырех городах Донецкой области отопительного сезона не будет

На этом в эфире Громадского радио подчеркнул Сергей Горбатенко, корреспондент "Радио Свобода". По его словам, говорится об Авдеевке, Торецке, Святогорске, а также Лимане.

Сейчас, к счастью, еще относительно тепло, поэтому температура в домах еще комфортная. Но из-за боевых действий и разрушения коммуникаций некоторые города области будут без отопления. Очевидно, что это будет та же Авдеевка, Торецк, Святогорск и Лиман. Там значительные разрушения инфраструктуры. Например, в том же Лимане – официально 80% зданий разрушены или повреждены,

– отметил журналист.

Обратим внимание, что в ДТЭК 16 ноября сообщили, что российские захватчики снова атаковали теплоэлектростанцию в прифронтовом регионе. Правда, не уточнили, в каком именно. В результате обстрела на ТЭС серьезно повреждено оборудование. К счастью, обошлось без пострадавших. В то же время, жители одного из населенных пунктов, рядом со станцией, остались без воды и света.