Все фиксируется, – у Зеленского объяснили, для чего Россия обстреливает свои же города

Оккупанты не жалеют не только украинских людей и инфраструктуру, но даже своих. Эту "тактику" понять трудно, но они обстреливают свои же города.

Такие провокации проводят обычно для того, чтобы потом обвинить во всем Украину. Также хотят держать градус ненависти россиян к украинцам, чтобы оправдывать свою войну.

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Почему россия так делает

Такие действия агрессора объяснил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он назвал обстрелы собственных городов России постоянными представлениями.

Это, чтобы отвлечь россиян от "холодильника", поддерживать градус антиукраинской истерии и сорвать поставки западного оружия. Но все фиксируется,

– сказал он.

Кремль ждет трибунал за преступления не только перед нашим народом, но и перед собственным.

"Хлопки" в россии

Россияне из приграничных городов часто жаловались на "хлопки", поэтому украинцы подумали, что хлопок на украинском означает "бавовна" и теперь у россиян часто такая "бавовна" случается. Например, в российском Белгороде 3 июля раздались громкие "хлопки". После них над городом собрались тучи дыма. "Хлопков" испугались местные россияне, которые спрашивают у власти, как им спать спокойно. Но та ничего объяснять не собирается.

российском Белгороде 3 июля раздались громкие "хлопки". После них над городом собрались тучи дыма. "Хлопков" испугались местные россияне, которые спрашивают у власти, как им спать спокойно. Но та ничего объяснять не собирается. Были "хлопки" без объяснения и в Курске. Но людям тоже ничего не сказали. Известно, что именно из этих городов по Украине, в частности, Харькову, запускают ракеты. К слову, россияне этому очень радуются, говорят, что так все и нужно и хотят, чтобы ракеты убили как можно больше украинцев.

Вооруженные силы россии беспощадно стреляли и по Сумщине, но в то же время заявляли о взрывах в Курской области. Оккупантам привиделись обстрелы в Глушковском районе рядом с Сумщиной. Об "обстрелах" заявил губернатор российской Курской области Роман Старовойт. Он сказал, что кто-то стрелял из минометов и артиллерийских снарядов.

Обвиняют в атаке украинцев, хотя у нас на вооружении таких ракет нет: смотрите видео

Если вы видите в наших новостях фамилии и имена с маленькой буквы, то это не ошибка, а позиция редакции относительно действий государств-террористов и отдельных людей, которые поддерживают полномасштабное вторжение в Украину.