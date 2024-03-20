О ситуации в регионе 24 Каналу рассказал городской голова Конотопа Артем Семенихин, отметив, что обстрелы ведутся почти круглосуточно.
Важно Несколько целей, – мэр Конотопа объяснил, почему усилились обстрелы Сумщины
В Конотопе есть попадания в сеть
Мэр Конотопа отметил, что 17 марта Россия нанесла по городу удар ракетой Х-59, в результате чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Оккупанты уничтожили сеть, которая идет от одной из котельней в определенном микрорайоне Конотопа.
Коммунальщики сработали довольно оперативно. Уже через 3,5 часа восстановили теплоснабжение и за 5 часов починили горячее водоснабжение. Однако, когда закончится отопительный сезон, придется проводить капитальный ремонт.
Об обстрелах в области
Семенихин рассказал, что эвакуация из приграничных населенных пунктов происходит при содействии областной военной администрации и полиции. В некоторых селах на Сумщине остаются по двое – трое людей, которых, видимо, нужно вывозить силой.
Сейчас обстрелы практически круглосуточно идут на территории до 10 километров от линии государственной границы. И КАБы, и ФАБы летают. Все, что можно прилетает,
– отметил Артем Семенихин.
В свою очередь, украинские военные также отвечают на атаки россиян. Украину только сдерживают обязательства перед партнерами. Поскольку нам нельзя бить западным оружием по территории России. Поэтому наше государство активно ищет снаряды советского производства.
Россияне обстреливают Сумскую область: последние новости
- Около 15:00 19 марта враг нанес массированный авиационный удар по гражданской инфраструктуре Великописаревской территориальной общины Ахтырского района. В результате вражеского авиаудара погибла 74-летняя работница школы. Повреждено здание учебного заведения и частные дома местных жителей.
- В тот же день российская армия обстреляла город Белополье. Есть попадания в объект критической инфраструктуры. Также повреждены дома местных жителей. Информации о раненых или погибших нет.
- В понедельник 18 марта российско-оккупационные войска нанесли удары по городу Конотоп и населенных пунктах Сумского района. По данным обладминистрации, в результате вражеских ударов погибших нет. Россияне повредили объекты коммунальной сферы в Конотопе.
- В течение 17 марта россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 341 взрыв. Враг бил из авиации, минометов, артиллерии и РСЗО по 14 общинах области. К сожалению, от рук оккупантов также погиб один местный житель.