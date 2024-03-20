Про ситуацію в регіоні 24 Каналу розповів міський голова Конотопа Артем Семеніхін, наголосивши, що обстріли ведуться майже цілодобово.

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У Конотопі є влучання в мережу

Мер Конотопа зазначив, що 17 березня Росія завдала по місту удару ракетою Х-59, унаслідок чого були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури. Окупанти знищили мережу, яка йде від однієї з котелень у певному мікрорайоні Конотопа.

Комунальники спрацювали доволі оперативно. Уже за 3,5 години відновили теплопостачання та за 5 годин полагодили гаряче водопостачання. Однак, коли закінчиться опалювальний сезон, доведеться проводити капітальний ремонт.

Про обстріли в області

Семеніхін розповів, що евакуація з прикордонних населених пунктів відбувається за сприяння обласної військової адміністрації та поліції. У деяких селищах на Сумщині лишаються по двоє – троє людей, яких, мабуть, потрібно вивозити силою.

Зараз обстріли практично цілодобово ідуть на території до 10 кілометрів від лінії державного кордону. І КАБи, і ФАБи літають. Все що можна прилітає,

– наголосив Артем Семеніхін.

Своєю чергою, українські військові також відповідають на атаки росіян. Україну лишень стримують зобов'язання перед партнерами, оскільки нам не можна бити західною зброєю по території Росії. Тому наша держава активно шукає снаряди радянського виробництва.

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