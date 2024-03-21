Только в течение суток в регионе может прозвучать около 400 взрывов. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, какая ключевая цель вражеских обстрелов приграничного региона.

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К чему стремятся россияне

У оккупационной армии ничего не развернуто на границе возле Сумской области. На этом направлении у россиян, кроме ракет и авиации, больше практически ничего нет.

Враг преимущественно бьет ракетами Х-59 и Х-31. Также россияне используют ракеты наземного пуска типа "Искандер" или С-300, или авиационные ракеты и авиабомбы,

– отметил Свитан.

Сумская область – это направление на Москву. Скорее всего россияне испугались нового рейда российских добровольцев на Белгородщине и сейчас пытаются обезопасить линию фронта.

Обратите внимание! 12 марта бойцы Российского добровольческого корпуса, легиона "Свобода России" и Сибирского батальона начали новый рейд на территории России – в Белгородской и Курской областях. Впоследствии добровольцы подтвердили, что собираются идти на Москву, однако заметили, что сейчас к этому не готовы.

"Нейтрализуют направление на Москву. В свое время там были построены определенные фортификационные сооружения. Оккупанты, возможно, предусматривали развитие таких событий и пытаются обезопасить это направление, поэтому сейчас на Сумщине большое количество авиабомб", – добавил военный эксперт.

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