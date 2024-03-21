Только в течение суток в регионе может прозвучать около 400 взрывов. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, какая ключевая цель вражеских обстрелов приграничного региона.
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К чему стремятся россияне
У оккупационной армии ничего не развернуто на границе возле Сумской области. На этом направлении у россиян, кроме ракет и авиации, больше практически ничего нет.
Враг преимущественно бьет ракетами Х-59 и Х-31. Также россияне используют ракеты наземного пуска типа "Искандер" или С-300, или авиационные ракеты и авиабомбы,
– отметил Свитан.
Сумская область – это направление на Москву. Скорее всего россияне испугались нового рейда российских добровольцев на Белгородщине и сейчас пытаются обезопасить линию фронта.
"Нейтрализуют направление на Москву. В свое время там были построены определенные фортификационные сооружения. Оккупанты, возможно, предусматривали развитие таких событий и пытаются обезопасить это направление, поэтому сейчас на Сумщине большое количество авиабомб", – добавил военный эксперт.
Больше о российских обстрелах Сумщины
- Оккупанты 19 марта нанесли авиаудар по Великописаревской общине Сумской области. В течение суток там прозвучало не менее 59 взрывов. В результате авиационного удара погиб 1 человек.
- Городской голова Конотопа Артем Семенихин сказал, что россияне хотят оттянуть резервы Украины от линии боевого соприкосновения, а также ослабить экономический потенциал приграничных регионов.
- По его словам, враг намеренно бьет по Сумщине, заставляя людей выезжать из региона. Для того чтобы в случае вероятного прорыва, местное население не оказывало сопротивления, которое было в 2022 году.