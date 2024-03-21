Лише протягом доби у регіоні може пролунати близько 400 вибухів. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, яка ключова мета ворожих обстрілів прикордонного регіону.

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Чого прагнуть росіяни

В окупаційної армії нічого не розвернуто на кордоні біля Сумської області. На цьому напрямку у росіян, окрім ракет й авіації, більше практично нічого немає.

Ворог переважно б'є ракетами Х-59 та Х-31. Також росіяни використовують ракети наземного пуску типу "Іскандер" або С-300, чи авіаційні ракети та авіабомби,

– зауважив Світан.

Сумська область – це напрямок на Москву. Найімовірніше росіяни злякалися нового рейду російських добровольців на Бєлгородщині й зараз намагаються убезпечити лінію фронту.

Зверніть увагу! 12 березня бійці Російського добровольчого корпусу, легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону розпочали новий рейд на території Росії – в Бєлгородській та Курській областях. Згодом добровольці підтвердили, що збираються іти на Москву, однак зауважили, що нині до цього не готові.

"Нейтралізують напрямок на Москву. Свого часу там були побудовані певні фортифікаційні споруди. Окупанти, можливо, передбачали розвиток таких подій та намагаються убезпечити цей напрямок, тому зараз на Сумщині велика кількість авіабомб", – додав військовий експерт.

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