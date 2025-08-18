Россия, после встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом и обсуждения условий прекращения огня, продолжает жестко обстреливать территорию Украины. Только 18 августа атаковались Харьков, Запорожье, Сумская область, Одесса.

Российский политтехнолог Аббас Галлямов отметил в разговоре с 24 Каналом, почему Кремль продолжает обстрелы Украины. Также он объяснил, важно ли Путину мнение Трампа относительно его атак на украинскую территорию.

Какой аудитории пытается угодить Путин?

Галлямов подчеркнул, что удары по украинским городам и поселкам – это вовсе не месседж США. Путин был доволен, если бы об обстрелах знали только россияне, а в США не замечали бы их.

Однако так сделать не получается, поэтому приходится выбирать. И для него показать своим, что он якобы является крутым, важнее, чем продемонстрировать Трампу, что настроен на мирное урегулирование,

– заметил политтехнолог.

Путин считает, что как раз с Трампом он сможет договориться с помощью, например, спецпосланника Стива Уиткоффа или по другим каналам, использовав определенные уступки. Но главе Кремля важно, по словам Галлямова, чтобы никто не посмел даже подумать что-то неуважительное по отношению к нему.

У Путина есть стратегическая проблема. Победы, которую он должен был получить за "2 – 3 дня", у него нет уже более трех лет. И эта фундаментальная проблема подтачивает его легитимность в глазах аудитории, на которую он ориентируется – z-ников, силовиков, бюрократический аппарат,

– объяснил он.

Обратите внимание! Владимир Зеленский отреагировал из Вашингтона на российские обстрелы Украины 18 августа. Президент подчеркнул, что "враг абсолютно сознательно целится по украинцам, убивая их". Он добавил, что это осуществляется на фоне "разговоров мировых лидеров". По словам Зеленского, это был абсолютно показательный и циничный российский удар.

Поэтому, по мнению политтехнолога, он компенсирует отсутствие силы жестокостью, предполагая, что обвинить в слабости того, кто не может победить, легко. А того, кто не может победить, но при этом чрезвычайно жесткий, – не получится. Мол, как он может быть слабым, если он безжалостный.

Поэтому, когда на Путина смотрит z-аудитория, то понимают, что лучше его не критиковать. Трудно представить, что может сделать, тот, кто так расправляется с детьми, с теми, кого посчитает нелояльными к нему. Достаточно вспомнить судьбу Евгения Пригожина,

– напомнил Аббас Галлямов.

Что касается реакции Трампа, то Путин осознает, что президенту США информируют о российских обстрелах Украины. Об этом 18 августа в Белом доме, как предположил он, будет говорить Владимир Зеленский и европейские лидеры.

Путин понимает, что в целом это работает против него, но это неизбежное зло, с которым ему приходится мириться. Это вопрос выбора политических приоритетов.

Что известно об обстрелах Украины 18 августа?