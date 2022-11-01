В МИД просят отозвать приглашение Путина на саммит G20 и исключить Россию из группы

В Министерстве иностранных дел отреагировали на заявление главы Кремля о массированном обстреле Украины 31 октября. Украина требует исключить Россию из G20.

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил 24 каналу, что министерство требует отозвать приглашение российского диктатора на саммит G20. Он состоится уже 15 – 16 ноября в Бали.

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Почему МИД против визита Путина на саммит

По словам спикера, Путин публично признал что отдал приказ о ракетных ударах по украинским гражданским и энергетической инфраструктуре. Имея руки по локти в крови, он не должен сидеть за столом с мировыми лидерами.

Приглашение Путина на саммит на Бали должно быть отозвано, а Россия – исключена из Группы двадцати,

– сказал Николенко.

Массированные ракетные удары по Украине 31 октября: что известно

В течение дня оккупанты обстреляли Украину 50 ракетами. К счастью, защитники украинского неба сбили 44 из них. В частности, вражеские снаряды сбили на Полтавщине, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Киевской областях и других регионах.

На ракетную атаку Украины Россия потратила 400 – 600 миллионов долларов. Эта сумма превышает годовые бюджеты некоторых регионов России.

Захватчики атаковали ракетами Х-101 и Х-555 из района Каспийского моря десять регионов страны. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические.

Политолог Николай Давидюк рассказал, почему Россия обстреляла несколько областей Украины. Некоторые специалисты предполагали, что волны ракетных атак россиян могли бы быть ответом на определенные действия украинской армии.

Группа двадцати или G20 – группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик: 19 из крупнейших экономик мира и Европейского Союза. В целом экономики G-20 составляют 90 % мирового ВНП, 80 % мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира. Основная форма деятельности G20 – ежегодные встречи на уровне министров финансов и глав центробанков.

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