Впервые с 4 апреля: над беларусью заметили российский самолет-наводчик

В небо над беларусью впервые с 4 апреля подняли российский ДРЛО А-50 и истребители. К счастью, запусков ракет по Украине не было, однако все время, пока самолеты были в небе, звучала воздушная тревога в областях, граничащих с беларусью.

Мониторинговая группа "Белорусские Гаюн" в течение всей ночи 11 июля наблюдала повышенную авиационную активность над страной. Российский ДРЛО А-50 пошел на взлет 10 июля в 22:50 с военного аэродрома в Мачулищах.

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В беларуси поднялся в небо самолет-наводчик россии

Всю ночь российский А-50 летал кругами от Барановичей до Слуцка, меняя высоты от 9,15 до 9,7 тысячи метров. Задачей такого самолета является предоставление координат пилотам истребителей для ударов по целям.

А-50 завершил работу только в 4:39. Он приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 5:10, то есть чистое время его работы в воздухе составляло 6 часов 20 минут.

Кроме самолета-наводчика, всю ночь в воздух поднимались истребители, которые посменно работали с А-50 в паре на высотах от 7 до 8 тысяч метров.

Хронология взлетов, посадок и работы истребителей с А-50:

22:45 – взлет истребителя №1 с военного аэродрома в Барановичах.

23:10 – начало работы истребителя №1 в паре с А-50.

00:56 – конец работы в паре с А-50.

00:40 – взлет истребителя №2.

1:03 – начало работы истребителя №2 в паре с А-50.

3:15 – конец работы в паре с А-50.

3:26 – начало работы истребителя №3 в паре с А-50.

4:36 – конец работы в паре с А-50.

Время работы каждого истребителя с А-50 составляло от часа до двух. Во время полетов пилоты обсуждали с ВРЛО видимость целей для ударов по территории Украины.

Кроме того, уже после посадки А-50 был еще один взлет истребителя с военного аэродрома в Барановичах в 5:40. Он вернулся спустя почти час – в 6:30.

Исходя из того, что происходило сегодня ночью, можно предположить, что парная работа истребителей с А-50 с высматриванием целей для атаки может стать новой ежедневной практикой. Будем продолжать следить за ситуацией,

– говорится в сообщении мониторинговой группы.



В беларуси кружил российский самолет-наводчик с истребителями / Фото "Белорусские Гаюн"

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Создание ударных групп в Беларуси не фиксируют

По информации Media Center Ukraine, Государственная пограничная служба не фиксирует формирование ударных групп из беларуси и Брянской и Курской областей россии. Однако там активно используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить наблюдение за территорией.

"На границах Сумской и Черниговской областей формирования ударной группы врага, которые могли бы осуществить наступление на Украину, не наблюдается, однако россия продолжает обстрел Украины со своей территории. Только в течение недели зафиксировано около 130 обстрелов этих территорий", – отметил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Кроме того, в приграничных районах продолжают находиться военизированные подразделения захватчиков. Их целью является демонстрация присутствия, чтобы не разрешить перебросить подразделения ВСУ на более важные направления.

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