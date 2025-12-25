В 2025 году РФ кардинально изменила тактику массированных обстрелов, – офицер ВСУ

В 2025 году Россия изменила тактику ударов по энергетической инфраструктуре. Это четко видно из их террористических атак по Одесской области.

Об этом 24 Каналу рассказал офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, отметив, в случае с атаками по Одесской области оккупанты отрабатывают несколько целей. Им нужна дестабилизация ситуация в городе и подстрекательство общественных настроений. Они хотят этого достичь через уничтожение энергетической и другой инфраструктуры.

Смотрите также Управляемые рои "Шахедов" и усовершенствованные ракеты: чем и как Россия будет атаковать Украину в 2026 году

Как Россия изменила тактику обстрелов?

Как отметил Ткачук, в 2025 году Россия перестала массированно бить по разным регионам Украины. Оккупанты все реже запускают по несколько дронов на большинство регионов. Сейчас они взялись конкретно за области.

Сначала это были прифронтовые области. Затем – Север. Черниговщина, Сумщина, Харьковщина. Теперь дошли до Одесской области. Киев был по умолчанию,

– отметил Ткачук.

Во время прошлой атаки враг сосредоточился именно на западных регионах. Также оккупанты отдельно работают по Одесской области, где пытаются так выбить логистику между северной и южной частью.

Обратите внимание! Из-за российских атак в Одесской области произошли длительные отключения света. Кое-где света не было уже более 8 дней.

Удары по Украине: кратко