Россия меняет приоритеты в отношении целей атак: на что может переключиться враг после энергетики
- Россия может изменить приоритеты атак на объекты в Украине, в частности на энергетический сектор, водоснабжения и транспортную инфраструктуру.
- По словам Павла Палисы, есть вероятность, что враг временно приостановит атаки, прежде чем они могут возобновиться с новой интенсивностью.
Россия вскоре может изменить приоритеты в отношении объектов поражения в Украине. Если раньше оккупанты атаковали в основном энергетический сектор, то в дальнейшем перечень потенциальных целей может расшириться.
Соответствующую информацию сообщил заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса в интервью для РБК-Украина.
Что может стать целями атак?
На вопрос об усилении обстрелов украинской энергетики и возможного расширения целей для российских ударов, Павел Палиса не отрицает того, что противник может частично изменить свои текущие приоритеты.
Это не исключено, и мы уже наблюдаем эту тенденцию – что у них смещаются приоритеты по объектам поражения. С большой вероятностью противник переключится на другие объекты, – сказал он журналистам.
По мнению бригадного генерала, следующими целями могут стать, в частности, объекты энергетического комплекса, распределенной генерации, водообеспечения, транспортной инфраструктуры. Он отметил, что такая угроза реальна.
Возможно, он (враг – 24 Канал) сделает какой-то перерыв, прежде чем начнется более жаркий период – когда снова увеличится нагрузка на энергосистему и потребление – и снова будет наносить поражения по объектам энергетики,
– рассказал он.
Что известно о последних атаках россиян?
Этой ночью российские войска массированно атаковали дронами Одесскую область. В результате удара в регионе была повреждена портовая и гражданская инфраструктура. Информации о погибших или пострадавших нет.
Также оккупанты атаковали Полтавский район. По данным местных властей, в регионе работали силы ПВО. Поэтому обломки вражеского БпЛА упали на открытой территории, сейчас уточняют дополнительную информацию.
Всего для ночной атаки враг применил 176 ударных беспилотников. Около 120 из этих дронов составляли "Шахеды". Сейчас силам ПВО удалось ликвидировать или обезвредить по меньшей мере 146 вражеских БПЛА.