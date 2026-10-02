В эксклюзивном интервью для 24 Канала советник Офиса Президента Михаил Подоляк объяснил, почему российские удары по гражданскому населению стали отдельной составляющей войны.

Россия наносит удары по школам и больницам

Подоляк подчеркнул, что атаки на гражданское население для России не являются случайными.

Что касается убийства гражданского населения, этого компонента войны под названием геноцид, то это основа основ, это базис для России – проводить атаки против гражданского населения,

– отметил политик.

Ранее Россия еще пыталась маскировать такие атаки заявлениями о якобы ударах по невоенным объектам. Однако теперь российские войска напрямую атакуют школы и больницы.

В качестве примера Подоляк упомянул нападение на киевскую клинику "Добробут". Он назвал атаки по гражданским объектам сутью нынешнего этапа войны.

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Зачем Россия наносит удары по тылу?

По словам Подоляка, удары по гражданской инфраструктуре имеют и психологическую составляющую. Россия пытается создать у украинцев ощущение постоянной опасности даже вдали от линии фронта.

Это геноцидные удары по гражданскому населению, по тылу. Максимально жесткие удары. Например, удары по школе призваны запугать родителей в отношении детей,

– добавил Подоляк.

Он связывает усиление ударов по тылу с ситуацией на фронте. Российские генералы понимают, что на линии соприкосновения наступила стагнация, однако представляют Владимиру Путину иную картину.

Из-за этого у российского диктатора может сложиться искаженное представление о реальной ситуации на фронте.

"Разница между реальной ситуацией и тем, что лежит на столе у Путина, как говорят военные эксперты, составляет где-то 5 – 6 тысяч квадратных километров, которые якобы контролируют россияне, что на самом деле не соответствует действительности, но Путин в это искренне верит", – рассказал Пололяк.

Россия параллельно оказывает давление на Европу

Еще одно направление российской эскалации – провокации в отношении стран НАТО и Европы.

Мы наблюдаем существенное увеличение количества дронов, залетающих туда, рост числа диверсионных акций на территории этих стран, огромный всплеск киберактивности и информационного давления,

– рассказал советник ОП.

Отметим, что Путин усиливает гибридные атаки против стран НАТО, чтобы попытаться остановить западную помощь Украине. По мнению адмирала ВМС США в отставке и бывшего верховного главнокомандующего объединенными силами НАТО Джеймса Ставридиса, Кремль стремится запугать европейские страны, расколоть Альянс и таким образом вернуть себе инициативу в войне против Украины.

Ставридис считает, что Россия может продолжать провокации с помощью дронов и ракет, кибератак, ядерных угроз и диверсий против критически важной инфраструктуры стран НАТО. Он призвал Альянс усилить киберзащиту, провести совместные военные учения и заранее подготовить ответ на возможные атаки, чтобы продемонстрировать готовность защищать своих союзников.