В ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, чому російські удари по цивільному населенню стали окремою складовою війни.

Росія б'є по школах і лікарнях

Подоляк наголосив, що атаки на цивільне населення є для Росії не випадковими.

Щодо вбивства цивільного населення, щодо цього компоненту війни під назвою геноцид, це основа основ, це база для Росії – атакувати цивільне населення,

– зауважив політик.

Раніше Росія ще намагалася маскувати такі атаки заявами про нібито удари по невійськових об'єктах. Однак тепер російські війська безпосередньо атакують школи та лікарні.

Як приклад Подоляк згадав удар по київській клініці "Добробут". Він назвав атаки по цивільних об'єктах суттю нинішнього етапу війни.

Повне інтерв'ю Подоляка: дивитися відео

Навіщо Росія б'є по тилу?

За словами Подоляка, удари по цивільній інфраструктурі мають і психологічну складову. Росія намагається створити в українців відчуття постійної небезпеки навіть далеко від лінії фронту.

Це геноцидні удари по цивільному населенню, по тилу. Максимально жорсткі удари. Наприклад, удари по школі мають налякати батьків щодо дітей,

– додав Подоляк.

Він пов'язує посилення ударів по тилу із ситуацією на фронті. Російські генерали розуміють стагнацію на лінії зіткнення, однак подають Владіміру Путіну іншу картину.

Через це російський диктатор може мати викривлене уявлення про реальну ситуацію на фронті.

"Різниця між реальною ситуацією і тим, що є на столі у Путіна, як говорять військові експерти, становить десь 5 – 6 тисяч квадратних кілометрів, які начебто контролюють росіяни, що насправді не відповідає дійсності, але Путін в це щиро вірить", – розповів Пололяк.

Росія паралельно тисне на Європу

Ще один напрямок російської ескалації – провокації щодо країн НАТО та Європи.

Ми бачимо суттєве збільшення дронів, які туди залітають, збільшену кількість диверсійних акцій на території цих країн, величезний сплеск кіберактивності та інформаційний тиск,

– розповів радник ОП.

Заважимо, що Путін посилює гібридні атаки проти країн НАТО, щоб спробувати зупинити західну допомогу Україні. На думку адмірала ВМС США у відставці та колишнього верховного головнокомандувача об'єднаних сил НАТО Джеймса Ставрідіса, Кремль прагне залякати європейські країни, розколоти Альянс і таким чином повернути собі ініціативу у війні проти України.

Ставрідіс вважає, що Росія може продовжувати провокації за допомогою дронів і ракет, кібератак, ядерних погроз та диверсій проти критичної інфраструктури країн НАТО. Він закликав Альянс посилити кіберзахист, провести спільні військові навчання та заздалегідь підготувати відповідь на можливі атаки, щоб продемонструвати готовність захищати своїх союзників.