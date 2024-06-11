Не только электростанции: Зеленский назвал еще одну цель Путина
Неоднократно российские войска били по газовым хранилищам в Украине. Президент Владимир Зеленский назвал это одной из целей российского диктатора Владимира Путина и отметил, что это касается и Европы.
Президент Украины отметил это на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Германии. В рамках этой конференции 11 – 12 июня лидеры 10 стран будут обсуждать вопросы восстановления Украины.
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Украина имеет четкий план развития газовой отрасли
В своем выступлении Зеленский отметил, что Путин пытается ударами по Украине "отточить практики уничтожения энергообъектов". Речь идет не только об обычных тепловых электростанциях и дамбы, но и о таких элементах энергосистемы, как газовые хранилища и интерконнекторы, которые объединяют энергосистемы Украины и Европы.
Поэтому отстроенное в Украине сейчас, отремонтировано и защищено будет двойным результатом. Будет служить Украине и Европе как энергооснова в течение следующих десятилетий. А также будет доказательством того, что арсенал России не сохранит такое оружие, как блэкаут,
– сказал президент Украины.
Он добавил, что высокоэффективная децентрализованная маневренная газовая генерация решит вопрос нынешнего дефицита энергии. Впоследствии она будет переведена на водород и балансировать новую зеленую, то есть возобновляемую, энергетику.
Зеленский рассказал, что именно в этой области в Украине есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году и еще 4 гигаватта – в течение следующих лет.
Я снова подчеркну, нужно говорить не только о перспективах. Нужно решать проблемы сегодня. Сегодня идет война,
– заметил он.
И заявил, что именно в этой области в рамках конференции по восстановлению Украины должны быть подписаны первые контракты.
Зеленский отметил, что в этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. И именно для этого Украине нужна их поддержка – прежде всего для экспорта кредитного финансирования проектов, экспертиз и реального опыта.
С какой еще целью Зеленский прибыл в Германию
- Владимир Зеленский вечером 10 июня прибыл в Германию. Кроме участия в Конференции по восстановлению Украины, он проведет переговоры с немецкими лидерами.
- В рамках своего визита президент Украины встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом. Они будут обсуждать дальнейшую оборонную поддержку, развитие украинской ПВО и совместное производство вооружения. Также планируется, что Шольц и Зеленский скоординируют позиции к Саммиту мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.
- Кроме этого, у Зеленского запланирована встреча с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас. Украинский гарант также посетит военную базу, где сейчас учатся наши военные.