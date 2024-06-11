Не только электростанции: Зеленский назвал еще одну цель Путина

Неоднократно российские войска били по газовым хранилищам в Украине. Президент Владимир Зеленский назвал это одной из целей российского диктатора Владимира Путина и отметил, что это касается и Европы.

Президент Украины отметил это на церемонии открытия Ukraine Recovery Conference 2024 в Германии. В рамках этой конференции 11 – 12 июня лидеры 10 стран будут обсуждать вопросы восстановления Украины.

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Украина имеет четкий план развития газовой отрасли

В своем выступлении Зеленский отметил, что Путин пытается ударами по Украине "отточить практики уничтожения энергообъектов". Речь идет не только об обычных тепловых электростанциях и дамбы, но и о таких элементах энергосистемы, как газовые хранилища и интерконнекторы, которые объединяют энергосистемы Украины и Европы.

Поэтому отстроенное в Украине сейчас, отремонтировано и защищено будет двойным результатом. Будет служить Украине и Европе как энергооснова в течение следующих десятилетий. А также будет доказательством того, что арсенал России не сохранит такое оружие, как блэкаут,

– сказал президент Украины.

Он добавил, что высокоэффективная децентрализованная маневренная газовая генерация решит вопрос нынешнего дефицита энергии. Впоследствии она будет переведена на водород и балансировать новую зеленую, то есть возобновляемую, энергетику.

Зеленский рассказал, что именно в этой области в Украине есть четкий план, как построить до 1 гигаватта мощности уже в этом году и еще 4 гигаватта – в течение следующих лет.

Я снова подчеркну, нужно говорить не только о перспективах. Нужно решать проблемы сегодня. Сегодня идет война,

– заметил он.

И заявил, что именно в этой области в рамках конференции по восстановлению Украины должны быть подписаны первые контракты.

Зеленский отметил, что в этой области европейские и, в частности, немецкие компании являются технологическими лидерами. И именно для этого Украине нужна их поддержка – прежде всего для экспорта кредитного финансирования проектов, экспертиз и реального опыта.

С какой еще целью Зеленский прибыл в Германию