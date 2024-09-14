Россия ночью атаковала Украину, есть повреждения: хронология 934 дня войны

В Украине продолжаются 934 сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Украинская армия продолжает сдерживать оккупантов по всей линии фронта и отражать их атаки по мирным городам.

О главных событиях 14 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.

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