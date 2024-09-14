Россия ночью атаковала Украину, есть повреждения: хронология 934 дня войны
В Украине продолжаются 934 сутки полномасштабной агрессии России против Украины. Украинская армия продолжает сдерживать оккупантов по всей линии фронта и отражать их атаки по мирным городам.
О главных событиях 14 сентября, ситуацию на фронте, потери России, продвижение ВСУ и российские обстрелы Украины – читайте в материале 24 Канала.
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Утром 14 сентября оккупанты атаковали Харьков КАБом. В результате обстрела поврежден гаражный кооператив. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют. Президент США Джо Байден 13 сентября встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В Белом доме отметили, что они углубленно обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес для обоих руководителей государств. Они подтвердили непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Они выразили глубокую обеспокоенность предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России и поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России, В то же время журналисты Politico рассказали, что, выступая после встречи, Кир Стармер сказал, что окончательного решения по ракетам Storm Shadow не принято, и намекнул, что следующие шаги могут состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце. В Киеве ночью 14 сентября прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении столицы. О взрывах стало известно в 01:51. В 02:21 мэр Киева рассказал, что в Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожаров нет. Экстренные службы направляются на место. В 02:58 в столице снова слышали взрывы. А в 3:19 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области. В Одессе ночью 14 сентября прогремели мощные взрывы. До этого по всей области раздавалась воздушная тревога. Угроза была связана с российскими беспилотниками типа "Шахед". Взрывы в городе прогремели в 01:30. Повторные взрывы прогремели в 01:34. Громкие звуки также слышали в 01:41, 01:43 и 01:45. Команда Камалы Харрис начала размещать в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины. Эта реклама нацелена на американцев, которые имеют корни в Восточной Европе. Пытаясь усилить поддержку в ключевых штатах, где состоятся выборы, Демократический отдел американского комитета super PAC запустил новую рекламную кампанию, нацеленную на Пенсильванию, Мичиган и Висконсин, которые обычно "колеблются" в голосовании и где проживает значительная часть населения, связана своими корнями с Польшей, Украиной, Литвой и другими странами Восточной Европы. Во время президентских дебатов во вторник Харрис обратилась непосредственно к 800 американцам в Пенсильвании, имеющим польские корни. Кандидат в президенты утверждала, что Польша станет следующей целью России после Украины.
Враг ударил КАБом по Харькову
Байден и Стармер обсудили разрешение Украине бить вглубь России
– говорится в сообщении.
В Киеве и области слышали взрывы: есть повреждения
Ночью в Одессе слышали серию взрывов
Харрис начала размещать рекламу с поддержкой Украины в ключевых штатах США
Утром 14 сентября оккупанты атаковали Харьков КАБом. В результате обстрела поврежден гаражный кооператив.
Информацию о пострадавших и разрушениях уточняют.
Президент США Джо Байден 13 сентября встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. В Белом доме отметили, что они углубленно обсудили ряд вопросов внешней политики, представляющих взаимный интерес для обоих руководителей государств.
Они подтвердили непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от российской агрессии. Они выразили глубокую обеспокоенность предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России и поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России,
В то же время журналисты Politico рассказали, что, выступая после встречи, Кир Стармер сказал, что окончательного решения по ракетам Storm Shadow не принято, и намекнул, что следующие шаги могут состояться на заседании Генеральной Ассамблеи ООН позже в этом месяце.
В Киеве ночью 14 сентября прогремели взрывы. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении столицы.
О взрывах стало известно в 01:51.
В 02:21 мэр Киева рассказал, что в Оболонском районе столицы обломки БпЛА упали на территорию коммунального предприятия. Пожаров нет. Экстренные службы направляются на место.
В 02:58 в столице снова слышали взрывы. А в 3:19 в Киевской ОГА сообщили о работе ПВО в области.
В Одессе ночью 14 сентября прогремели мощные взрывы. До этого по всей области раздавалась воздушная тревога.
Угроза была связана с российскими беспилотниками типа "Шахед".
Взрывы в городе прогремели в 01:30. Повторные взрывы прогремели в 01:34. Громкие звуки также слышали в 01:41, 01:43 и 01:45.
Команда Камалы Харрис начала размещать в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины. Эта реклама нацелена на американцев, которые имеют корни в Восточной Европе.
Пытаясь усилить поддержку в ключевых штатах, где состоятся выборы, Демократический отдел американского комитета super PAC запустил новую рекламную кампанию, нацеленную на Пенсильванию, Мичиган и Висконсин, которые обычно "колеблются" в голосовании и где проживает значительная часть населения, связана своими корнями с Польшей, Украиной, Литвой и другими странами Восточной Европы.
Во время президентских дебатов во вторник Харрис обратилась непосредственно к 800 американцам в Пенсильвании, имеющим польские корни. Кандидат в президенты утверждала, что Польша станет следующей целью России после Украины.