Так же делал Гитлер, – Зеленский заявил, что Россия использует в месяц около 3500 КАБов

Владимир Зеленский заявил, что российская армия использует для обстрелов в месяц около 3,5 тысячи управляемых авиабомб. Этими средствами оккупанты обстреливают исключительно гражданскую инфраструктуру.

Таким образом, как сказал президент, поступал Гитлер во время Второй мировой войны. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью итальянским журналистам, передает 24 Канал.

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Владимир Зеленский отметил, что украинские военные выдерживают натиск российской армии. Хотя это очень непросто.

Россия использует в месяц 3200 – 3500 КАБов. Это управляемые авиационные бомбы. И это действительно для нас большая проблема. КАБы они используют исключительно по гражданскому направлению,

– сказал президент Украины.

Украинский глава подчеркнул, что когда оккупанты бьют дронами и ракетами, и говорят о якобы милитарных целях, то прежде всего это ложь. По словам Зеленского, россияне используют тысячи этих КАБов специально для того, чтобы люди боялись и люди бежали из того или иного города, с той или иной общины.

"Для чего? Чтобы Россия имела возможность оккупировать эти села и города. И это есть главная цель. Так же как делал Гитлер. Так же ковровая бомбардировка. Как знаете, как одна методичка. И поэтому, к сожалению, это есть", – подчеркнул глава нашего государства.

Зеленский также отметил, что операция Путина на Харьковском направлении провалилась, а наши ребята стабилизировали ситуацию. Хотя, как отметил президент, было непросто, особенно в условиях задержки военной помощи от Соединенных Штатов. Пока же все поставки, как сказал украинский лидер, происходят как надо.

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