Так же делал Гитлер, – Зеленский заявил, что Россия использует в месяц около 3500 КАБов
Владимир Зеленский заявил, что российская армия использует для обстрелов в месяц около 3,5 тысячи управляемых авиабомб. Этими средствами оккупанты обстреливают исключительно гражданскую инфраструктуру.
Таким образом, как сказал президент, поступал Гитлер во время Второй мировой войны. Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью итальянским журналистам, передает 24 Канал.
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Зеленский объяснил сходство действий Путина и Гитлера
Владимир Зеленский отметил, что украинские военные выдерживают натиск российской армии. Хотя это очень непросто.
Россия использует в месяц 3200 – 3500 КАБов. Это управляемые авиационные бомбы. И это действительно для нас большая проблема. КАБы они используют исключительно по гражданскому направлению,
– сказал президент Украины.
Украинский глава подчеркнул, что когда оккупанты бьют дронами и ракетами, и говорят о якобы милитарных целях, то прежде всего это ложь. По словам Зеленского, россияне используют тысячи этих КАБов специально для того, чтобы люди боялись и люди бежали из того или иного города, с той или иной общины.
"Для чего? Чтобы Россия имела возможность оккупировать эти села и города. И это есть главная цель. Так же как делал Гитлер. Так же ковровая бомбардировка. Как знаете, как одна методичка. И поэтому, к сожалению, это есть", – подчеркнул глава нашего государства.
Зеленский также отметил, что операция Путина на Харьковском направлении провалилась, а наши ребята стабилизировали ситуацию. Хотя, как отметил президент, было непросто, особенно в условиях задержки военной помощи от Соединенных Штатов. Пока же все поставки, как сказал украинский лидер, происходят как надо.
Президент сказал, что Путин является нацистом
- Владимир Зеленский рассказал журналистам, что Владимир Путин похищает украинских детей с временно оккупированных территорий и убивает наших граждан. Именно поэтому российский диктатор и является нацистом.
- Украинский лидер подчеркнул, что российской власти кажется, что ей простят все преступления против человечества. Но, как отметил президент, никто этого не забудет.
- Зеленский также назвал циничным тот факт, что Путин хочет отмены санкций сейчас. Ведь для того, чтобы их сняли сначала надо полностью выйти с территории нашего государства, выведя все свое войско.