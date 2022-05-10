Обстрелы в Донецкой области не утихают: за сутки 3 погибших местных, еще 3 ранены
Источник:Офис генпрокурора
Вооруженные силы России не перестают обстреливать Донецкую область. Только за сутки от рук российского агрессора погибли три человека и разрушены несколько зданий.
Россияне обстреливают гражданское население
В течение 9 мая войска агрессора обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донбасса. Целью оккупантов стало гражданское население.
Кстати Россияне переместили на территорию Украины 500 мобилизованных бойцов из оккупированного Донбасса.
В результате взрывов вражеских снарядов в Краматорском районе пострадали:
- Зализное;
- Нью-Йорк;
- Торецк;
- Калиново.
В Бахмутском районе российские военные обстреляли поселки Новолуганское и Видродження. В селе Калиново войска агрессора прямым попаданием попали в дом, в результате чего погиб мужчина. Еще одна женщина получила ранения.
В селе Новолуганское один гражданин получил телесные повреждения от взрыва.
Россияне бьют из оккупированной Горловки
Россия продолжает обстреливать Зализное, Нью-Йорк и Торецк из оккупированной Горловки. Сообщается, что в этих населенных пунктах пострадал один гражданский человек.
В результате вражеских обстрелов были разрушены жилые дома и автомобили селян. Кроме того, российские снаряды попали по жилому массиву в селе Видродження.
В больницы Донбасса прибывают пострадавшие из Луганской области
Российские военные накрывают Луганскую область артиллерийскими обстрелами. В результате многочасовой атаки на Лисичанск и село Боровское множественные осколочные ранения получили четверо местных жителей.
Среди раненых – 13-летний мальчик. Пострадавшие находятся в больнице Донецкой области.
За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донбасса
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в течение 10 мая от рук российских военных погибли трое мирных жителей области.
Сообщается о погибших в Марьинке, Авдеевке и Калинове. Еще три человека получили ранения.
Также удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке,
– сообщил Кириленко.
Какая ситуация на Донбассе
- Как известно, российское командование поставило своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако украинские защитники мощно удерживают оборону и дают отпор врагу.
- Впервые Россия использовала советские крылатые ракеты Х-22, которыми ударили именно по Донбассу. За 9 мая защитники и защитницы успешно отбили 15 российских атак в зоне Операции Объединенных сил.
- В течение 10 мая в зоне ООС украинцы отразили 12 атак врага. Наши защитники и защитницы уничтожили вертолет, 3 беспилотника и много вражеской техники.
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