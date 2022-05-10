Обстрелы в Донецкой области не утихают: за сутки 3 погибших местных, еще 3 ранены

Вооруженные силы России не перестают обстреливать Донецкую область. Только за сутки от рук российского агрессора погибли три человека и разрушены несколько зданий.

Россияне обстреливают гражданское население

В течение 9 мая войска агрессора обстреливали Краматорский и Бахмутский районы Донбасса. Целью оккупантов стало гражданское население.

Кстати Россияне переместили на территорию Украины 500 мобилизованных бойцов из оккупированного Донбасса.

В результате взрывов вражеских снарядов в Краматорском районе пострадали:

Зализное;

Нью-Йорк;

Торецк;

Калиново.

В Бахмутском районе российские военные обстреляли поселки Новолуганское и Видродження. В селе Калиново войска агрессора прямым попаданием попали в дом, в результате чего погиб мужчина. Еще одна женщина получила ранения.

В селе Новолуганское один гражданин получил телесные повреждения от взрыва.

Россияне бьют из оккупированной Горловки

Россия продолжает обстреливать Зализное, Нью-Йорк и Торецк из оккупированной Горловки. Сообщается, что в этих населенных пунктах пострадал один гражданский человек.

В результате вражеских обстрелов были разрушены жилые дома и автомобили селян. Кроме того, российские снаряды попали по жилому массиву в селе Видродження.

В больницы Донбасса прибывают пострадавшие из Луганской области

Российские военные накрывают Луганскую область артиллерийскими обстрелами. В результате многочасовой атаки на Лисичанск и село Боровское множественные осколочные ранения получили четверо местных жителей.

Среди раненых – 13-летний мальчик. Пострадавшие находятся в больнице Донецкой области.

За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донбасса

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в течение 10 мая от рук российских военных погибли трое мирных жителей области.

Сообщается о погибших в Марьинке, Авдеевке и Калинове. Еще три человека получили ранения.

Также удалось уточнить информацию о 4 погибших и 8 раненых в Константиновке,

– сообщил Кириленко.

Какая ситуация на Донбассе

Как известно, российское командование поставило своим военным задачу выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Однако украинские защитники мощно удерживают оборону и дают отпор врагу.

Впервые Россия использовала советские крылатые ракеты Х-22, которыми ударили именно по Донбассу. За 9 мая защитники и защитницы успешно отбили 15 российских атак в зоне Операции Объединенных сил.

В течение 10 мая в зоне ООС украинцы отразили 12 атак врага. Наши защитники и защитницы уничтожили вертолет, 3 беспилотника и много вражеской техники.

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