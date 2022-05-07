Обстрелы вдоль линии столкновения и штурм "Азовстали": в Генштабе назвали самые горячие направления

В Украине продолжается 73-й день полномасштабной войны, которую начала против нас Россия. Главные боевые деяния сосредоточены на Востоке и на Юге нашего страны.

Российские оккупанты продолжают наступательные действия с целью взятия под контроль Донецкой и Луганской областей в их административных пределах. Также оккупанты хотят содержать сухопутный коридор с Крымом.

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На Полесском направлении наступательных действий россиян не зафиксировали, равно как и на Северском. Однако на последнем идет строительство позиций и полос на границе с Курской областью России.

Ситуация на Востоке

На Слобожанском направлении российские оккупанты продолжают обстрел Харькова и близлежащих населенных пунктов. В то время в Изюмском направлении россияне ведут воздушную разведку с помощью беспилотников.

На Донецком и Таврическом направлениях захватчики продолжают артиллерийские обстрелы вдоль всей линии столкновения. Кроме того, враг использует оперативно-тактическую авиацию, чтобы наносить удары по позициям наших войск.

В Мариуполе ситуация остается сложной и напряженной. Оккупанты продолжают блокировать наших защитников на территории "Азовстали" и предприняли очередную попытку штурма.

Что происходит на Юге

На Южнобужском направлении россияне из артиллерии атаковали позиции наших войск. Кроме того, захватчики с помощью реактивных систем залпового огня и ракет нанесли удары по гражданской инфраструктуре Николаева.

В то же время в селе Ивано-Кепино Николаевской области удалось уничтожить состав боеприпасов врага. Более того, наши воины превратили в металлолом около 20 единиц вражеской техники.

Во временно оккупированном Херсоне россияне пытаются принимать меры по обеспечению жизнедеятельности своих войск.

Последние новости с фронта

По данным оперативного командования "Юг", только за минувшие сутки на Юге уничтожили 21 оккупанта , 4 самоходных гаубицы, беспилотник, "Град". Также Вооруженные Силы уничтожило "Тор", который оккупанты готовили для атаки на остров Змеиный.

, 4 самоходных гаубицы, беспилотник, "Град". Также Вооруженные Силы уничтожило "Тор", который готовили для атаки на остров Змеиный. По данным командования Воздушных сил ВСУ, 6 мая удалось сбить 14 российских беспилотников "Орлан-10".

Российские войска при обстреле уничтожили Национальный музей имени Григория Сковороды возле Харькова. После прямого попадания снаряда начало гореть здание XVIII столетия.

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