Лично видел обстрел, – инженер ЗАЭС подробно рассказал о технике россиян на территории станции

На Запорожской атомной электростанции находится большое количество российской техники разных типов. Один из инженеров ЗАЭС не только рассказал о ней подробно, но и описал обстрелы, которые ведут оккупанты.

Инженер не называл свое имя из соображений безопасности. Однако подробности, которые он рассказывал, действительно указывают на то, что это интервью за 13 апреля действительно дал инженер Запорожской АЭС. В частности, там подтвердили, что обстрел станции ведут

К теме Зачем россияне обстреливают себя на ЗАЭС: у Зеленского озвучили коварные планы врага

Какая техника россиян уже есть на ЗАЭС

Большинство инженерных машин, "Уралов" и другого транспорта русские военные загнали под переходные галереи. Ими обычно персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки. Обычно работники станции называют эти галереи "эстакады".

Чем дальше в глубину территории станции, тем более интересные объекты можно найти под эстакадой. Возле второго спецкорпуса иногда стоят БМ "Град" с полностью загруженным боекомплектом,

– рассказал работник ЗАЭС.

Отдельно он описал происходящее на площадке хранение тяжелых металлических конструкций. Раньше там ставили свежие парогенераторы или другое оборудование. Однако теперь в этом месте расположены российские артиллерийские установки, обстреливающие ЗАЭС, имитируя "прилеты" из Никополя. "Я лично видел обстрел с этой площадки, видел выход оттуда и куда прилетело. С момента выхода до момента прилета прошло не более трех секунд", – акцентировал инженер.

Также он добавил, что это не только его наблюдение. Ведь каждый из сотрудников ЗАЭС "это видел, слышал и знает, откуда куда летит". Кроме этого, он рассказал, что накануне начала обстрелов работники "росатома" требовали карты ЗАЭС. В частности, они взяли даже ландшафтные карты. Поэтому оккупанты точно знают, куда нужно стрелять.

Какова реакция ООН, США и МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС: смотрите видео