Оккупанты били по магистрали, транспортирующей водород на Запорожскую АЭС: 4-й энергоблок отключен

русские захватчики продолжают показывать всему миру свой террористический потенциал. На этот раз они целенаправленно били по магистрали, которой в Запорожскую АЭС поставляют водород.

Военные страны-агрессора продолжают обстреливать Запорожскую АЭС, рассказал глава ОВА Александр Старух. Этим они угрожают не только жителям Энергодара, в котором станция расположена, но и всему миру.

Читайте также Удар по пятиэтажке в Константиновке, ВСУ минусуют вражеские склады: главное за 164 день войны

Один из энергоблоков отключили

Враг совершил обстрел вечером 5 августа. Стало известно, что он атаковал магистраль, которой в Запорожскую АЭС транспортируют водород. В результате возник пожар. Что касается возможных пострадавших от удара россиян, то такой информации пока нет.

оккупанты также повредили линии электропередач. Поэтому от энергосистемы пришлось отключить 4-й энергоблок ЗАЭС. В настоящее время он переведен в резерв.

Заметим, что накануне стало известно о трех "прилетах" на территории Запорожской АЭС. Враг попал вблизи одного из энергоблоков, в котором находится ядерный реактор. Саму же атаку оккупанты совершили из реактивных систем залпового огня.

Добавим, что перед атакой российские представители "Росатома" спешно покинули Запорожскую АЭС. Как отметили сотрудники "Энергоатома", это свидетельствует о том, что они знали об ударе, который планируют нанести враги.

Подчеркиваем, что, несмотря на всю опасность, украинский персонал ЗАЭС остается на своих рабочих местах. Сотрудники соблюдают все меры, позволяющие обеспечить ядерную, а также радиационную безопасность. Кроме того, занимаются ликвидацией последствий повреждений.

Добавим, что эта ночь для жителей Запорожской области тоже не была спокойной. оккупанты продолжают терроризировать мирное население, обстреливая гражданскую инфраструктуру.

Ракетой били по самому Запорожью

Как рассказал Александр Старух, российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг попал в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города. Предварительные данные свидетельствуют об отсутствии пострадавших. Что касается значительных разрушений, то они не зафиксированы.

Кроме того, российские военные ночью обстреляли промышленную площадку в поселке городского типа Степногорск. Там оккупанты повредили электроподстанцию. Все населенные пункты общины остаются без света.

Достойно внимания – оккупанты продолжают накапливать силы для наступления на Кривой Рог: смотрите видео