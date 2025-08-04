На Запорожье россияне убили супругов и разрушили жилые дома
- В Запорожской области от российского удара погибли супруги.
- Есть поврежденные и разрушенные жилые дома.
Россия продолжает цинично убивать гражданских украинцев. В Запорожье из-за вражеского удара погибли супруги.
Произошло это в понедельник, 4 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.
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Что известно об обстреле Гуляйпольской громады?
Удар был нанесен по Пологовскому району. Есть разрушения.
К сожалению, 62-летний мужчина и его 65-летняя жена погибли.
Россияне ударили авиабомбами по Гуляйпольской общине. В результате атаки разрушены и повреждены дома,
– сообщил Иван Федоров.
Также в этот день погибли еще 2 человека в результате атаки на прифронтовой Степногорск. Это 60-летний и 49-летний мужчины.
Ударами был разрушен дом.
Напомним, что недавно российская армия также коварно обстреляла спасателей ГСЧС. Оккупанты FPV-дронами нанесли удары по Гуляйполю.
В результате этой атаки повреждения получил автомобиль ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.