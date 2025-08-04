Россия продолжает цинично убивать гражданских украинцев. В Запорожье из-за вражеского удара погибли супруги.

Произошло это в понедельник, 4 августа. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова.

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Что известно об обстреле Гуляйпольской громады?

Удар был нанесен по Пологовскому району. Есть разрушения.

К сожалению, 62-летний мужчина и его 65-летняя жена погибли.

Россияне ударили авиабомбами по Гуляйпольской общине. В результате атаки разрушены и повреждены дома,

– сообщил Иван Федоров.

Также в этот день погибли еще 2 человека в результате атаки на прифронтовой Степногорск. Это 60-летний и 49-летний мужчины.

Ударами был разрушен дом.

Напомним, что недавно российская армия также коварно обстреляла спасателей ГСЧС. Оккупанты FPV-дронами нанесли удары по Гуляйполю.

В результате этой атаки повреждения получил автомобиль ГСЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.