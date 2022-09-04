Россияне цинично обстреляли Зеленодольск и Никополь: врачи борются за жизнь пострадавших

Оккупанты продолжают наносить удары по украинским городам. Российские захватчики в очередной раз обстреляли населенные пункты на Днепропетровщине.

Российские захватчики посреди дня 3 сентября обстреляли из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Корреспондент из Кривого Рога рассказал 24 каналу новые детали обстрела Зеленодольска, в результате которого погиб 9-летний мальчик.

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Подробности циничного обстрела Зеленодольска

Как отметил журналист, "Ураганы" прилетели в город из глубины временно оккупированной территории Херсонской области.

Обстрел произошел в то время, когда люди ехали в машинах по своим делам. Мальчик, получивший смертельное ранение, просто гулял по улицам города,

– сказал корреспондент из Кривого Рога.

В результате вражеских обстрелов тяжелые ранения получили 10 человек. Врачи продолжают бороться за их жизнь.

Последствия обстрелов Зеленодольской общины

Российские "Ураганы" нанесли значительные разрушения в Зеленодольске. В городе были повреждены 8 многоэтажек, местные магазины, лицей, детский сад и центр предоставления административных услуг.

Также от российских ракет пострадало село Большая Костромка, расположенное в нескольких километрах от города Зеленодольск. Там повреждены частные дома.

Враг также обстрелял Никополь

Неспокойно также было в Никополе. В ночь на 4 сентября враг трижды обстрелял город с оккупированных территорий Запорожской области на другом берегу Днепра.

Россияне стреляли из тяжелой ствольной артиллерии и из "Градов". В результате "прилетов" в Никополе вспыхнули пожары,

– рассказал журналист.

По его словам, в результате обстрелов были повреждены 5 жилых домов, а также несколько хозяйственных построек. Из-за повреждения линии электропередач часть жителей Никополя на время осталась без электроснабжения.

"Прилеты" зафиксировали и в соседней Марганецкой общине. Там российские ракеты повредили склады и проходную местного завода, а также частные дома.

Под Кривым Рогом сбили российскую ракету

Под утро 4 сентября в окрестностях Кривого Рога украинские силы ПВО сбили российскую ракету Х-59, которую выпустил вражеский истребитель Су-35.

Украинские военные уничтожили ее очень мастерски, обломки ракеты не нанесли никаких повреждений инфраструктуре.

Журналист рассказал новые детали кровавого обстрела Днепропетровщины: смотрите видео

Обстрелы Днепропетровщины: коротко