Обстрелы и взрыв: как прошли сутки на Донбассе

В течение суток 4 января пророссийские боевики на Донбассе лишь 4 раза нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил. Атаки произошли у Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Важно! Потери 2019 года: сколько украинских военных погибли на Донбассе

Кроме этого, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новолуганского. Размещается этот населенный пункт в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Также в штабе подтвердили, что накануне во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь.

С начала текущего дня 5 января российские оккупационные войска огневую активность не проявляли. Также и нет потерь с украинской стороны.

За сутки 5 января пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреливали украинских воинов. В результате боевых действий, к счастью, никто не пострадал.

К теме! Боевики снова не допускают ОБСЕ к местам хранения оружия: что это может означать

Оккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины / Инфографика 24 канала