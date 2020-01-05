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      Обстрелы и взрыв: как прошли сутки на Донбассе

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      Как прошли сутки на Донбассе / Соцсети

      В течение суток 4 января пророссийские боевики на Донбассе лишь 4 раза нарушали режим прекращения огня. Оккупанты обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь боевики совершили 3 обстрела позиций Объединенных сил. Атаки произошли у Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного. Оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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      Кроме этого, из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи Новолуганского. Размещается этот населенный пункт в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

      Также в штабе подтвердили, что накануне во время передвижения между взводными опорными пунктами два военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве. Пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали квалифицированную помощь.

      С начала текущего дня 5 января российские оккупационные войска огневую активность не проявляли. Также и нет потерь с украинской стороны.

      За сутки 5 января пророссийские боевики на Донбассе трижды обстреливали украинских воинов. В результате боевых действий, к счастью, никто не пострадал.

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      окуповані райони ДонбасуОккупированные районы Донецкой и Луганской областей Украины / Инфографика 24 канала

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      сегодня
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Война на Донбассе Новости Украины
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