Обстріли та вибух: як минула доба на Донбасі

Упродовж доби 4 січня проросійські бойовики на Донбасі лише 4 рази порушували режим припинення вогню. Окупанти обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Найгарячіше було у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут бойовики здійснили 3 обстріли позицій Об'єднаних сил. Атаки відбулися біля Авдіївки, Верхньоторецького та Водяного. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Окрім цього, зі станкового автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету бойовики обстріляли позиції українських захисників поблизу Новолуганського. Розміщується цей населений пункт у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Також у штабі підтвердили, що напередодні під час пересування між взводними опорними пунктами два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранення внаслідок підриву на невстановленому вибухову пристрої. Потерпілих доправили до медичного закладу, де їм надали кваліфіковану допомогу.

Від початку поточної доби 5 січня російські окупаційні війська вогневу активність не проявляли. Також і немає втрат з українського боку.

Упродовж доби 3 січня проросійські бойовики на Донбасі тричі обстрілювали українських воїнів. Внаслідок бойових дій, на щастя, ніхто не постраждав

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Окуповані райони Донецької та Луганської областей України / Інфографіка 24 каналу