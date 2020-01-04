Бойовики знову не допускають ОБСЄ до місць зберігання зброї: що це може означати

Проросійські бойовики відмовляються допускати моніторингову місію ОБСЄ до місць зберігання техніки. Такими діями вони можуть приховувати пересування та підготовку військ.

Місії ОБСЄ відмовили у проїзді на окуповану територію Донбасу через блокпости біля населених пунктів Заїченко, Шевченка, Мічуріне, Нова Мар'ївка. Про це мова у звіті СММ ОБСЄ.

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В українській стороні спільного центру з контролю вважають, що таким чином збройні формування Російської Федерації хочуть приховати свої дії.

Такі дії можуть мати за мету приховати заборонену діяльність збройних формувань Російської Федерації та пересування або підготовку військ,

– повідомляють там.

Спостерігачі також зафіксували розміщення чотирьох реактивних систем залпового вогню "Град" на окупованій частині Донецької області. Важке озброєння помітили поблизу населеного пункту Новоамвросіївське.

У Мінську на переговорах ТКГ 18 грудня 2019 року вирішили не погоджувати новий режим припинення вогню, а підтримувати оголошений у липні "режим тиші". Від липня окупанти постійно порушували його та обстрілювали українські позиції, вбиваючи та травмуючи українських військових.



Окуповані території Донбасу / Карта 24 каналу