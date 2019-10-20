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      Обстрелы на Донбассе: есть раненый украинский военный

      28 Читати новину українською
      Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, один ранен
      Ситуация на Донбассе: 15 обстрелов, один ранен / slovoidilo.ua

      На протяжении 19 октября пророссийские боевики 15 раз обстреливали украинские позиции. В результате действий оккупантов ранения получил один украинский воин.

      Враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, сообщают в штабе ООС.

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      Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли вблизи:

      • Талаковки
      • Авдеевки
      • Верхнеторецкого
      • Павлополя
      • Тарамчука
      • Новоселовки Второй
      • Красногоровки

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреливали позиции ООС неподалеку:

      • Зайцево
      • Крымского
      • Троицкого

      Кроме того, боевики били неподалеку от Золотого-4 из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      В Минске договорились, что разведение войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской должно было стартовать еще 7 октября. Все сорвали пророссийские боевики.

      О новой дате ТГК договориться не смогла. В то же время боевики продолжают обстрелы, а в России говорят, что повлиять на это "никак не могут".

      карта розведення військ
      План разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил
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