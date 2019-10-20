Обстрелы на Донбассе: есть раненый украинский военный

На протяжении 19 октября пророссийские боевики 15 раз обстреливали украинские позиции. В результате действий оккупантов ранения получил один украинский воин.

Враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, сообщают в штабе ООС.

Читайте также: Это интересно: о первых боях, границе с Россией и конфликтах с таможенниками: интервью с Дейнеко

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли вблизи:

Талаковки

Авдеевки

Верхнеторецкого

Павлополя

Тарамчука

Новоселовки Второй

Красногоровки

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреливали позиции ООС неподалеку:

Зайцево

Крымского

Троицкого

Кроме того, боевики били неподалеку от Золотого-4 из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Минске договорились, что разведение войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской должно было стартовать еще 7 октября. Все сорвали пророссийские боевики.

О новой дате ТГК договориться не смогла. В то же время боевики продолжают обстрелы, а в России говорят, что повлиять на это "никак не могут".



План разведения войск на Донбассе / инфографика 24 канала