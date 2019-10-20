Обстрелы на Донбассе: есть раненый украинский военный
На протяжении 19 октября пророссийские боевики 15 раз обстреливали украинские позиции. В результате действий оккупантов ранения получил один украинский воин.
Враг стрелял из стрелкового оружия и гранатометов различных систем, сообщают в штабе ООС.
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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики стреляли вблизи:
- Талаковки
- Авдеевки
- Верхнеторецкого
- Павлополя
- Тарамчука
- Новоселовки Второй
- Красногоровки
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреливали позиции ООС неподалеку:
- Зайцево
- Крымского
- Троицкого
Кроме того, боевики били неподалеку от Золотого-4 из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В Минске договорились, что разведение войск в селе Петровское Донецкой области и городе Золотое Луганской должно было стартовать еще 7 октября. Все сорвали пророссийские боевики.
О новой дате ТГК договориться не смогла. В то же время боевики продолжают обстрелы, а в России говорят, что повлиять на это "никак не могут".