Обстріли на Донбасі: є поранений український військовий
Впродовж 19 жовтня проросійські бойовики 15 разів обстрілювали українські позиції. Через дії окупантів поранення отримав один український воїн.
Ворог гатив із стрілецької зброї та гранатометів різних систем, повідомляють у штабі ООС.
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Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли поблизу:
- Талаківки
- Авдіївки
- Верхньоторецького
- Павлополя
- Тарамчука
- Новоселівки Другої
- Красногорівки
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстрілювали позиції ООС неподалік:
- Зайцевого
- Кримського
- Троїцького
Окрім того, бойовики гатили неподалік Золотого-4 з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
У Мінську домовились, що розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині мало стартувати ще 7 жовтня. Усе зірвали проросійські бойовики.
Про нову дату ТГК домовитись не змогла. Водночас бойовики продовжубть обстріли, а у Росії кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".