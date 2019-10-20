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      Обстріли на Донбасі: є поранений український військовий

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      Ситуація на Донбасі: 15 обстрілів, один поранений
      Ситуація на Донбасі: 15 обстрілів, один поранений / slovoidilo.ua

      Впродовж 19 жовтня проросійські бойовики 15 разів обстрілювали українські позиції. Через дії окупантів поранення отримав один український воїн.

      Ворог гатив із стрілецької зброї та гранатометів різних систем, повідомляють у штабі ООС.

      Це цікаво: Про перші бої, кордон з Росією та конфлікти з митниками: інтерв'ю з Дейнеком

      Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики стріляли поблизу:

      • Талаківки
      • Авдіївки
      • Верхньоторецького
      • Павлополя
      • Тарамчука
      • Новоселівки Другої
      • Красногорівки

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстрілювали позиції ООС неподалік:

      • Зайцевого
      • Кримського
      • Троїцького

      Окрім того, бойовики гатили неподалік Золотого-4 з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      У Мінську домовились, що розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині мало стартувати ще 7 жовтня. Усе зірвали проросійські бойовики. 

      Про нову дату ТГК домовитись не змогла. Водночас бойовики продовжубть обстріли, а у Росії кажуть, що повпливати на це "ніяк не можуть".

      карта розведення військ
      План розведення військ на Донбасі / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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