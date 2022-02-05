Обсудят Украину: лидеры Франции, Германии и Польши соберутся в Берлине
Источник:RMF24
На следующей неделе в Берлине состоится заседание Веймарского треугольника. На нем президенты Франции и Польши, и канцлер Германии обсудят напряжение вокруг Украины.
Встреча лидеров стран запланирована на 8 февраля. Во время нее планируют обсудить ситуацию с безопасностью в Европе.
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Политики обсудят российскую угрозу
Глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумач отметил, что во время переговоров Эммануэля Макрона, Олафа Шольца и Анджея Дуды будут говорить об угрозе вторжения России в Украину. Также в администрации польского президента анонсировали, что Дуда будет говорить о результатах своих переговоров в Пекине.
И Франция, и Германия, и Польша проводят разного рода мероприятия (из-за ситуации вокруг Украины – 24 канал). У каждой из этих стран есть свои контакты, и лидерам трех крупных европейских стран следует обменяться этими контактами. Думаю, это также будет возможность для президента Дуды отчитаться о своих переговорах в Пекине,
– заявил Кумоч.
Также глава Бюро добавил, что лидеры Франции, Германии и Польши давно хотели встретиться в таком формате.Заметьте! Веймарский треугольник – это неформальное объединение Польши, Германии и Франции, которое образовали в 1991 году. Целью стало продвижение Польши на пути в Евросоюз. Однако и после вступления страны в ЕС и НАТО объединение продолжает свое существование.
На Западе ведут активные переговоры из-за Украины
- Президент Франции Эммануэль Макрон за последние несколько дней провел ряд телефонных разговоров с лидерами европейских стран. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, глава Европейского Совета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда и др. Кроме того, французский лидер трижды беседовал с главой Кремля Владимиром Путиным и Президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Кроме того, иностранные лидеры также приезжают в Украину. В частности Борис Джонсон, премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер Нидерландов Марк Рютте, президент Турции Реджеп Эрдоган и дипломаты европейских государств.
- Все эти переговоры и визиты происходят на фоне угрозы возможного российского вторжения в Украину. Западные страны стремятся снизить напряжение дипломатическим путем.
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