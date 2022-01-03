"Нормандия" без Украины: Казак пообщается с главами МИД Франции и Германии
Источник:Handelsblatt
Советник канцлера Германии в ближайшее время встретится с представителями России и Франции. Они планируют обсудить Украину.
Соответствующее заявление 3 января сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. У Путина уже назвали дату встречи – 6 января.
Заметьте Шольц хочет встретиться с Путиным уже в январе, – СМИ
Советник Шольца поговорит об Украине с коллегами из России и Франции
Советник канцлера Германии Йенс Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегой,
– заявил Хебештрайт.
Российское издание "РИА Новости", ссылаясь на собственные источники, заявило – Дмитрий Козак как ответственный в Кремле за украинское направление 6 января в Москве проведет переговоры с:
- советником канцлера Германии Йенсом Плетнером;
- а также советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
Переговоры политических советников по нормандскому формату состоятся по приглашению России,
– сообщило издание.
Кстати, известно, что Козак и Плетнер общались по телефону. Издание dpa написало, что во время телефонного разговора Йенс Плетнер:
- призвал к деэскалации напряженности вдоль украинско-российской границы;
- подчеркнул необходимость возобновления переговоров в нормандском формате.
Более того, предварительно СМИ писали о вероятной встрече канцлера Германии и президента России. В частности, российское издание "ТАСС" написало, что Штеффен Хебештрайт, комментируя информацию о встрече Олафа Шольца и Владимира Путина, заявил – о "контактах на самом высоком уровне сказать пока ничего нельзя".
Коротко о вероятной встрече канцлера Германии и Владимира Путина
- В начале 2022 года немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц хочет встретиться с президентом России в ближайшее время. Канцлер Германии убежден, что построение отношений с Россией является важным для обеих стран.
- По данным источников, встреча может состояться уже в январе 2022 года.
- Предварительно известно, что якобы внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер якобы уже в течение 2 недель занимается подготовкой встречи. Одной из главных тем будет "газовый вопрос", ведь Шольц хочет "нового начала" в отношениях с Кремлем.
Политика нового канцлера Германии Шольца в отношении Украины – смотрите видео