"Нормандия" без Украины: Казак пообщается с главами МИД Франции и Германии

Советник канцлера Германии в ближайшее время встретится с представителями России и Франции. Они планируют обсудить Украину.

Соответствующее заявление 3 января сделал официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. У Путина уже назвали дату встречи – 6 января.

Заметьте Шольц хочет встретиться с Путиным уже в январе, – СМИ

Советник Шольца поговорит об Украине с коллегами из России и Франции

Советник канцлера Германии Йенс Плетнер на этой неделе встретится с российским и французским коллегой,

– заявил Хебештрайт.

Российское издание "РИА Новости", ссылаясь на собственные источники, заявило – Дмитрий Козак как ответственный в Кремле за украинское направление 6 января в Москве проведет переговоры с:

советником канцлера Германии Йенсом Плетнером;

а также советником президента Франции Эммануэлем Бонном.

Переговоры политических советников по нормандскому формату состоятся по приглашению России,

– сообщило издание.

Кстати, известно, что Козак и Плетнер общались по телефону. Издание dpa написало, что во время телефонного разговора Йенс Плетнер:

призвал к деэскалации напряженности вдоль украинско-российской границы;

подчеркнул необходимость возобновления переговоров в нормандском формате.

Более того, предварительно СМИ писали о вероятной встрече канцлера Германии и президента России. В частности, российское издание "ТАСС" написало, что Штеффен Хебештрайт, комментируя информацию о встрече Олафа Шольца и Владимира Путина, заявил – о "контактах на самом высоком уровне сказать пока ничего нельзя".

Коротко о вероятной встрече канцлера Германии и Владимира Путина

В начале 2022 года немецкие СМИ сообщили, что Олаф Шольц хочет встретиться с президентом России в ближайшее время. Канцлер Германии убежден, что построение отношений с Россией является важным для обеих стран.

По данным источников, встреча может состояться уже в январе 2022 года.

Предварительно известно, что якобы внешнеполитический советник канцлера Йенс Плетнер якобы уже в течение 2 недель занимается подготовкой встречи. Одной из главных тем будет "газовый вопрос", ведь Шольц хочет "нового начала" в отношениях с Кремлем.

Политика нового канцлера Германии Шольца в отношении Украины – смотрите видео