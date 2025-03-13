В ОП прокомментировали, была ли операция ВСУ на Курщине элементом переговоров в Джидде

В сети распространяется информация, что операция ВСУ в Курской области могла быть элементом торга во время переговоров в Саудовской Аравии. Однако пока рано утверждать, что Курщина является частью договоренностей, поскольку их пока не существует.

Единственным предложением, поступившим, стало прекращение огня на 30 дней между Украиной и Россией от США. Такой информацией с 24 Каналом поделился советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

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Михаил Подоляк отметил, что операция Вооруженных Сил Украины в Курской области не только выполнила, но и продолжает выполнять поставленные задачи, в том числе и политические. Успех этой операции подтверждается, в частности, визитом Владимира Путина в Курскую область и его постоянными заявлениями о регионе.

Россия сосредоточила огромные силы в Курской области, где общая численность оккупационных войск может достигать около 65 тысяч человек, там продолжаются ожесточенные бои. Если бы полтора года назад Украина имела больше оружия, ситуация могла бы быть другой.

Пока странно говорить, что Курская операция является элементом договоренностей, поскольку договоренности, как таковой, на сегодня еще не существует,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Сейчас единственным предложением для мирного процесса стало 30-дневное перемирие между Украиной и Россией, которое выдвинули США. Киев сразу согласился, теперь все зависит от ответа Москвы. После этого Украина уже сможет реагировать на дальнейшие действия России.

Отметим, аналитики Deep State опубликовали карту от 12 марта, где указано, что город Суджа в Курской области почти полностью перешел под контроль россиян. Указано только присутствие врага и "серая зона" на западе и севере города.

В то же время главком ВСУ Александр Сырский сказал, что в пригородах Суджи и районах вокруг города продолжаются активные боевые действия. Оборона будет держаться "столько, сколько это будет целесообразно и необходимо".