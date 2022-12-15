Хотели запугать и убегают: бригада из Беларуси отходит от украинской границы

В Беларуси регулярно происходит передвижение техники и войск. Во время внезапной проверки боевой готовности военнослужащих 38 десантно-штурмовой бригады перебросили в граничащие с территорией Украины районы.

Правда, сейчас бригада отправляется обратно в Брест. О ее возвращении сообщили в министерстве обороны Беларуси. 24 Канал.

Читайте также Сколько техники Беларусь передала России: руководитель телеграммы "Белорусский Гаюн" назвал цифры

Беларусь отводит войска от украинской границы

В минобороны Беларуси заявили, что 38 десантно-штурмовая бригада возвращается в Брест. Отметим, что до этого ее перебросили в приграничные районы вблизи Украины из-за якобы внезапной проверки боевой готовности.

Белорусская бригада возвращается обратно в Брест / Фото минобороны Беларуси

Военнослужащие 38 Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил совершают марш из района выполнения заданий в пункт постоянной дислокации,

– уточнили в ведомстве Беларуси.

К слову, ранее в Минобороны Британии оценили угрозу наступления белорусских войск. Представители ведомства, а также разведка считают, что белорусские и российские подразделения сейчас вряд ли способны осуществить успешное наступление на Юг Украины.

Обратите внимание Лукашенко рассказывает Путину сказки, – полковник ВСУ предположил, существует ли угроза из Беларуси

В Минобороны Украины отреагировали на "бесконечное движение" войск в Беларуси