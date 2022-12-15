Хотели запугать и убегают: бригада из Беларуси отходит от украинской границы
В Беларуси регулярно происходит передвижение техники и войск. Во время внезапной проверки боевой готовности военнослужащих 38 десантно-штурмовой бригады перебросили в граничащие с территорией Украины районы.
Правда, сейчас бригада отправляется обратно в Брест. О ее возвращении сообщили в министерстве обороны Беларуси. 24 Канал.
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Беларусь отводит войска от украинской границы
В минобороны Беларуси заявили, что 38 десантно-штурмовая бригада возвращается в Брест. Отметим, что до этого ее перебросили в приграничные районы вблизи Украины из-за якобы внезапной проверки боевой готовности.
Военнослужащие 38 Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады в рамках внезапной проверки боевой готовности Вооруженных Сил совершают марш из района выполнения заданий в пункт постоянной дислокации,
– уточнили в ведомстве Беларуси.
К слову, ранее в Минобороны Британии оценили угрозу наступления белорусских войск. Представители ведомства, а также разведка считают, что белорусские и российские подразделения сейчас вряд ли способны осуществить успешное наступление на Юг Украины.
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В Минобороны Украины отреагировали на "бесконечное движение" войск в Беларуси
- Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала активность со стороны Беларуси. Она считает, что противники используют давнюю тактику Советского Союза.
- Они создают точки напряжения, а затем регулярно дергают за них. Это нужно, чтобы психологически атаковать жителей Украины.
- Анна Маляр объяснила, что врагу выгодно держать в напряжении Север Украины. Тогда ВСУ не смогут удерживать военных только по направлениям активных боевых действий.
- Замминистра подчеркнула, что отвергать угрозу все же не стоит. В то же время не следует паниковать, – Украина уже отработала возможные сценарии развития событий.