Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по авиации Константин Криволап. Он добавил, что период обучения на F-16 для пилота без большого опыта составляет полтора года. Однако у Украины нет столько времени, поэтому учебную программу сократили.

Читайте также Не пришлось бы мучиться с минными полями: F-16 существенно ускорили наступление ВСУ

"У нас хороших пилотов гораздо больше, чем самолетов, на которых они могут летать. Я не думаю, что отсутствие нескольких десятков пилотов повлияет на ситуацию на фронтах", – отметил эксперт по авиации.

Сколько времени нужно нашим пилотам, чтобы овладеть F-16: смотрите видео

Сократили срок

Первую программу обучения для украинских пилотов на F-16 сократили до полугода. По две недели симулятор и пилотаж и два месяца боевое применение. Однако впоследствии более подробно изучили этот вопрос и еще сократили срок.

Помните наши ребята летали и их там смотрели на симуляторах, как они ведут себя, какие реакции. Ведь пилотам нужно на уровне инстинктов усвоить простые психологические реакции на разные случаи, которые могут произойти в полете. Посмотрели и пришли к выводу, что за 4 месяца наши пилоты смогут овладеть F-16,

– сказал Криволап.

По его мнению, срок получения самолетов F-16 не будет зависеть от освоения пилотами этих машин. Передача истребителей будет связана со сроками обучения нашего технического персонала. Ведь F-16 машина непростая и новая для Украины.

"Каким бы ни был хорошим эксплуатантом МиГ-29 или Су-27, F-16 - это другая машина, имея базовые знания и умения, ее нужно осваивать", – подытожил эксперт по авиации.

Что известно об обучении пилотов на F-16