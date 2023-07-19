Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Костянтин Криволап. Він додав, що період навчання на F-16 для пілота без великого досвіду становить півтора року. Однак Україна не має стільки часу, тож навчальну програму скоротили.

Читайте також Не довелося б мучитися з мінними полями: F-16 суттєво пришвидшили б наступ ЗСУ

"У нас хороших пілотів значно більше, ніж літаків, на яких вони можуть літати. Я не думаю, що відсутність кількох десятків пілотів вплине на ситуацію на фронтах", – зазначив експерт з авіації.

Скільки часу потрібна нашим пілотам, аби опанувати F-16: дивіться відео

Скоротили термін

Спершу програму навчання для українських пілотів на F-16 скоротили до пів року. По два тижні симулятор й пілотаж та два місяці бойове застосування. Однак згодом детальніше вивчили це питання й ще скоротили термін.

Пам'ятаєте наші хлопці літали і їх там дивилися на симуляторах, як вони себе поводять, які реакції. Адже пілотам потрібно на рівні інстинктів засвоїти прості психологічні реакції на різні випадки, що можуть статися в польоті. Подивилися й прийшли висновку, що за 4 місяці наші пілоти зможуть опанувати F-16,

– сказав Криволап.

На його думку, термін отримання літаків F-16 не залежатиме від освоєння пілотами цих машин. Передача винищувачів буде пов'язана з термінами навчання нашого технічного персоналу. Адже F-16 машина непроста й нова для України.

"Яким би не був гарним експлуататором МіГ-29 чи Су-27, F-16 – це інша машина, маючи базові знання та вміння, її треба освоювати", – підсумував експерт з авіації.

Що відомо про навчання пілотів на F-16