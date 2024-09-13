Украинские пилоты уже начали подготовку на F-16 в Румынии: СМИ раскрыли детали

Группа украинских пилотов уже проходит подготовку на F-16 в Румынии. Это подтвердил министр обороны Рустем Умеров.

Украинские пилоты впервые приехали в Румынию, отметили местные СМИ. Также рассказали детали о тренировках на F-16.

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Что известно о тренировках украинских пилотов на F-16 в Румынии

Тренировки проходят на авиабазе в Борча в уезде Келераш. Украинские военные прибыли в Румынию лишь несколько дней назад. Сейчас пилоты обустраиваются, изучают детали о F-16. По информации журналистов, тренировочные полеты должны начаться уже в октябре.

F-16, на которых будут учиться украинские пилоты, предоставили Нидерланды. Они не будут садиться за румынские самолеты, отметили СМИ.

Кстати, журналисты отметили, что в среднем подготовка пилотов на F-16 занимает 6 месяцев. Поэтому ожидается, что украинские летчики, которые прибыли в Румынию, вернутся в начале следующего года.

Умеров о подготовке пилотов в Румынии

Рустем Умеров 12 сентября сообщил, что провел плодотворный телефонный разговор с министром обороны Румынии Анджелом Тилваром. Ключевая тема – усиление защиты украинского неба от российских ракет и дронов.

Чиновник рассказал, что уже вскоре Украина получит от румынских партнеров новую систему противовоздушной обороны Patriot.

F-16 в украинском небе тоже станет больше: группа наших пилотов уже проходит подготовку в Румынии,

– заявил министр обороны.

Также поблагодарил румынского коллегу, народ и правительство его страны за поддержку и укрепление нашей ПВО. Министры договорились продолжать сотрудничество. Кстати, Умеров планирует визит в Румынию.