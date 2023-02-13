Украинские воины начали обучение на танках Leopard-2 в Германии

Бундесвер приступил к обучению украинских солдат на основном боевом танке Leopard 2.

Об этом сообщила представитель Министерства обороны Германии. Учения будут проходить в основном на базе школы танковых войск в Мюнстере, Нижняя Саксония.

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Учения должны завершиться до конца первого квартала, чтобы передача танков была "синхронизирована" с этим.

25 января правительство Германии одобрило решение предоставить Украине танки Leopard 2 для двух батальонов. На первом этапе страна хочет передать 14 танков. Остальные машины должны приехать от стран-партнеров.

Кроме того, есть программы обучения украинских солдат, которые уже начались в Германии на боевой машине пехоты Marder.

Министр обороны Борис Писториус отметил, что поставки основных боевых танков в Украину значительно усилят оборону от российских захватчиков.

Что известно о сроках учений